Отложенное банкротство

Долги перевозчика превышают 250 млрд руб. Сертификат эксплуатанта отозван, маршрутная сеть потеряна – вернее, поделена между «Аэрофлотом», его «дочками» и S7. Самолеты изъяты лизингодателями и уже летают в дочерних компаниях «Аэрофлота». Почему же в деле о банкротстве суд уже больше года не может поставить точку, а банки-кредиторы не возмущаются, и их представители продолжают ходить по заседаниям, а сегодняшние топ-менеджеры «Трансаэро» заявляют о возможности восстановить работоспособность компании?

Версий несколько.

Самая правдоподобная – желание поиграть на акциях. Когда летом прошлого года, спустя девять месяцев после прекращения полетов, прозвучало заявление гендиректора авиакомпании Александра Бурдина о ее перезапуске, цена акций подскочила в два раза. Закрытие на максимумах при дневном объеме торгов под 100 млн руб. (практически на одном уровне с АФК «Система», НЛМК или «Мегафоном») свидетельствовало о высоком спекулятивном интересе игроков к бумаге.

Но все должны были понимать, что судьба компании зависела не от менеджмента, а от банков-кредиторов. Последние промолчали. Говорили только, что ведутся переговоры, но подробностей не было.

Следующий взлет акций (на 70%) произошел в начале ноября прошлого года. Причем новость повторила почти слово в слово предыдущую. Никаких подробностей и заявлений банков.

На прошлой неделе, накануне заседания суда, прозвучало очередное заявление Бурдина об интересе к восстановлению «Трансаэро», правда, уже с комментариями банков. Но Сбербанк заявил, что финансировать новую авиакомпанию не будет, Россельхозбанк попросил подробный бизнес-план, который с прошлого ноября так и не озвучен. «Юникредит» интересовался самолетами и маршрутной сетью, чего у «Трансаэро» не осталось совсем. На этих новостях акции вновь выросли, правда, всего на 20%.

Спекулянтов понять можно, только с каждым разом игроки все меньше и меньше верят в чудо. Банки тоже действовали объяснимо (основные банки-кредиторы – Сбербанк, ВТБ, ВЭБ и «Открытие»).

«Неслучайно информация о переговорах появилась накануне годовых собраний акционеров, – говорит главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. – Банкам предстоит отчитываться перед акционерами. А пока «Трансаэро» не объявили банкротом, дыры в бюджете нет».

Инициируют реанимацию перевозчика банки второго эшелона. Государственные кредитные учреждения выдавали займы, как правило, под госгарантии, которые выбивали с помощью административного ресурса бывшие владельцы авиакомпании Плешаковы.

«Остальные либо кредитовали «Трансаэро», глядя на госбанки и будучи уверенными, что компанию спасут, либо использовали ее в своих целях, – отмечает Роман Гусаров. – Так, известны случаи, когда банки выкупали у авиакомпании самолеты по завышенной цене, а потом сдавали эти же суда перевозчику в лизинг».

По его словам, именно поэтому кредитные учреждения и не требуют расследования деятельности бывших акционеров компании и возбуждения уголовных дел. Им невыгодно банкротство, в ходе которого могут вскрыться неудобные для них факты.