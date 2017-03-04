«Степь» кругом

Воодушевившись удачным IPO «Детского мира», АФК «Система» рассчитывает вывести на биржу еще один актив.

Владелец корпорации Владимир Евтушенков предложит инвесторам агрохолдинг «Степь», перед IPO его объединят с компанией «РЗ Агро», которой «Система» владеет вместе с семьей Луис-Дрейфус.

Среди предприятий, контролируемых «Системой», – ОАО «Родина» (молочные фермы), агрокомбинат «Южный» (тепличное производство овощей), ГК «Сады Кубани» (производство яблок), а также земельный банк.

Точные даты IPO неизвестны: ранее Евтушенков говорил, что оно может состояться в конце 2017-го – начале 2018 г. Корпорации необходимы средства для дальнейшего развития в аграрном секторе, где она продолжает наращивать активы (переговоры идут «практически с каждой губернией», говорит Евтушенков).

Пока это удавалось делать, в том числе, за счет банковского кредитования (в январе 2017 г. агроходинг увеличил земельные активы до 313 000 га за счет кредитной лини в Альфа-банке). Вместе с тем, по словам Владимира Евтушенкова, у холдинга «нет огромной долговой нагрузки».

«Компания считает, что сейчас удачный момент для размещения акций, и видит на рынке «окно для размещений», – считает директор инвестиционной группы UCP Андрей Марченко.

«Сельскохозяйственный бизнес остается стратегически привлекательным после ослабления рубля, которое обеспечивает преимущество местной продукции по сравнению с импортом», – соглашается старший аналитик «БКС глобал маркетс» Игорь Гончаров.

Вместе с тем, в перспективе отмена санкций может изменить позиции агрохолдинга на рынке.

Возможно, именно этим и объясняется желание «Системы» вывести «Степь» на IPO в ближайшее время, чтобы привлечь больший объем средств.