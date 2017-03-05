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Как по маслу

«Русагро» вкладывается в развитие сельского хозяйства на Дальнем Востоке
05 Марта 2017
Как по маслу Агентство "Москва"

Владелец «Русагро» Вадим Мошкович планирует направить молочные реки в Китай. Он заявил о готовности инвестировать $1 млрд в молочное производство на Дальнем Востоке. 

Сейчас у «Русагро» три предприятия в Приморье – по выращиванию сои и кукурузы, по производству соевого масла и мыла из сои. Холдинг также  приступил к строительству элеватора, свиноводческого комплекса на 1 млн голов и довел земельный банк на Дальнем Востоке до 82 000 га.

«Русагро», чья чистая прибыль за девять месяцев 2016 г. составляла 11 млрд руб., вряд ли сможет самостоятельно проинвестировать проект стоимостью около 60 млрд руб. Компании наверняка придется привлечь внешнее финансирование. Общая долговая нагрузка «Русагро», по последним данным, – 45 млрд руб., но у компании есть опыт удвоения долговой нагрузки в 2015 г. К тому же, «Русагро» надеется на поддержку государства. 

«Мы работаем с Фондом развития Дальнего Востока, Корпорацией развития Дальнего Востока, на всех уровнях чувствуем поддержку, у нас хороший уровень комфорта», – говорит Вадим Мошкович. Как отмечает управляющий партнер Kirikov Group Даниил Кириков, власти дали понять, что освоение Дальнего Востока – приоритетное направление государственной политики, а значит, инвесторы, вкладывающиеся в бизнес в регионе, смогут рассчитывать на господдержку.

 
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