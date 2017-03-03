Платежом красен

ННК была создана в 2013 г. после ухода Худайнатова из «Роснефти», где он был первым вице-президентом. Однако с частным бизнесом, похоже, справиться не получается – для развития нефтедобычи не хватило финансовых ресурсов.

В начале февраля информация о намерении Худайнатова продать ННК появилась на рынке, теперь это подтверждает Андрей Костин, председатель правления ВТБ – кредитора ННК. По его словам, в интересах банка – расширить список акционеров ННК. Все дело в падении цен на нефть: компания приобретала активы еще до обрушения черного золота, так, свой крупнейший актив – Alliance Oil – у семьи Бажаевых Худайнатов купил в 2014 г.

По итогам девяти месяцев 2016 г. долг ННК вырос до $2 млрд, на его обслуживание компания потратила $122 млн. ННК считается на рынке близкой к «Роснефти» Игоря Сечина – в частности, «Роснефть» покупает у нее нефть для переработки. Говорили, что именно по просьбе Сечина ВТБ кредитовал покупку структуры Бажаева. Однако поддержка, похоже, оказалась недостаточной.

ННК может стоить около $4 млрд, уточняет управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев. Но оценить компанию сложно, говорит директор Small Letters Виталий Крюков, ведь основные активы были куплены на заемные средства, а большая часть из них находится на ранней стадии разработки.