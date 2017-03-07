ВТО могут списать со счетов

Функционеры переходного правительства обратились в торговое представительство страны с просьбой составить список законодательных механизмов, которые можно было бы использовать для применения санкций в отношении Китая и других стран в одностороннем порядке.

С момента создания в 1995 г. ВТО превратилась в главный международный орган по разрешению торговых споров и предотвращению торговых войн. Однако многие американские официальные лица склонны рассматривать ее как бюрократическую институцию, действующую против интересов США. «ВТО является бедствием», – заявил Дональд Трамп во время прошлогодней предвыборной кампании. И теперь представители его администрации хотят переформатировать торговую политику страны, а также и «неэффективную глобальную систему, которая подыгрывает Китаю и другим развивающимся экономикам за счет американских рабочих».

Скепсис новых американских властей по отношению к ВТО во многом связан с конфликтом по поводу китайского демпинга в металлургической отрасли. Тогда ВТО отменила слишком агрессивные антидемпинговые меры, принятые администрацией президента Буша. «Идея прощупывания альтернативных путей обсуждается уже некоторое время, – сказал Дэн Димикко, бывший глава сталелитейного концерна Nucor, теперь возглавляющий переходную команду Трампа по торговой политике. – На мой взгляд, ВТО не выполняет возложенную на нее миссию».

Многие в экспертном сообществе опасаются, что в случае применения Штатами односторонних мер или санкций рухнет вся глобальная система регулирования мировой торговли. «Если США однажды проигнорируют международные нормы и правила ВТО, другие страны не замедлят последовать их примеру», – предостерегает Венди Катлер, участвовавшая в переговорах по Транстихоокеанскому партнерству со стороны прошлой американской администрации.