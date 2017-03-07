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ВТО могут списать со счетов

США хотят в одностороннем порядке определять правила международной торговли
07 Марта 2017
ВТО могут списать со счетов

Администрация Дональда Трампа исследует возможные пути решения торговых споров вне рамок Всемирной торговой организации (ВТО), созданной при непосредственном участии США немногим более 20 лет назад. 

Функционеры переходного правительства обратились в торговое представительство страны с просьбой составить список законодательных механизмов, которые можно было бы использовать для применения санкций в отношении Китая и других стран в одностороннем порядке.

С момента создания в 1995 г. ВТО превратилась в главный международный орган по разрешению торговых споров и предотвращению торговых войн. Однако многие американские официальные лица склонны рассматривать ее как бюрократическую институцию, действующую против интересов США. «ВТО является бедствием», – заявил Дональд Трамп во время прошлогодней предвыборной кампании. И теперь представители его администрации хотят переформатировать торговую политику страны, а также и «неэффективную глобальную систему, которая подыгрывает Китаю и другим развивающимся экономикам за счет американских рабочих».

Скепсис новых американских властей по отношению к ВТО во многом связан с конфликтом по поводу китайского демпинга в металлургической отрасли. Тогда ВТО отменила слишком агрессивные антидемпинговые меры, принятые администрацией президента Буша. «Идея прощупывания альтернативных путей обсуждается уже некоторое время, – сказал Дэн Димикко, бывший глава сталелитейного концерна Nucor, теперь возглавляющий переходную команду Трампа по торговой политике. – На мой взгляд, ВТО не выполняет возложенную на нее миссию».

Многие в экспертном сообществе опасаются, что в случае применения Штатами односторонних мер или санкций рухнет вся глобальная система регулирования мировой торговли. «Если США однажды проигнорируют международные нормы и правила ВТО, другие страны не замедлят последовать их примеру», – предостерегает Венди Катлер, участвовавшая в переговорах по Транстихоокеанскому партнерству со стороны прошлой американской администрации.

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