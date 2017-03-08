Фронтир чистой энергии

Это ознаменовало очередной виток соперничества двух перспективных технологий – аккумуляторных и водородных электромобилей, – а также старт широкомасштабного проекта по внедрению в Северной Европе «чистого» транспорта.

Кроме того, Shell наряду с конкурентом – французской Total – вошла в частно-государственный консорциум по строительству сети водородных заправочных станций на территории Германии. «Мы видим, что многие автопроизводители делают ставку на водород, и первые подобные машины уже продаются на ключевых рынках – в Японии, Германии и Калифорнии, – говорит Мэтью Типпер, руководитель отдела новых видов топлива Shell. – Это придает нам уверенность, чтобы начинать создавать инфраструктуру».

Победитель в борьбе между водородными и аккумуляторными электромобилями попадет в финал, то есть станет основным конкурентом авто с двигателями внутреннего сгорания. Пока что водородные электромобили в проигрыше: к настоящему моменту их по всему миру продано всего несколько тысяч, тогда как электромобилей на батареях – более миллиона. Многие эксперты говорят, что водородная технология уже упустила свой шанс. Основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что эта технология чудовищно неэффективна из-за слишком энергоемкого процесса производства самого водорода. Однако множество инженеров верят в будущее водородных топливных элементов благодаря их фундаментальным преимуществам – отсутствию вредных выбросов, мгновенной дозаправке и большому запасу хода.