Второй год без дивидендов

Кроме того, на фоне углубляющегося кризиса в энергетическом секторе Германии она второй год подряд вынуждена отменять выплату дивидендов акционерам. По прогнозу правления, в 2017-м дивиденды составят 50 центов за акцию, а в последующие годы они не должны быть меньше этого значения.

Финансовые потери RWE в основном обусловлены значительными списаниями средств при производстве электроэнергии на атомных и угольных станциях компании в Германии, Великобритании, Нидерландах и Турции.

Трудности энергетической отрасли Германии во многом связаны с государственной политикой, поощряющей получение энергии из возобновляемых источников, и постоянно увеличивающейся нагрузкой на традиционные предприятия. Одним из примеров стало решение правительства увеличить сбор за хранение и утилизацию отходов атомной энергетики на 35,5% и назвать его «надбавкой за риск». Благодаря надбавке компании освобождаются от какой-либо ответственности за дальнейшую судьбу ядерных отходов, но ее размер в целом по стране составил внушительные 6,2 млрд евро, а доля RWE в ней достигла 1,8 млрд евро. Руководство RWE приняло решение не разбивать выплаты, чтобы обезопасить компанию от политических рисков и избежать расходов на проценты за рассрочку.

Пытаясь увеличить рентабельность, RWE и конкурирующая с ней компания E.On проводят в настоящее время реорганизацию, выделяя в отдельные компании и филиалы свои подразделения по эксплуатации электросетей и производству «зеленой» энергии. Несмотря на это, заявленные убытки свидетельствуют, что перспективы отрасли не блестящи.