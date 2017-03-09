Роботы-полеводы

Сельское хозяйство, некогда считавшееся одним из самых отсталых секторов экономики, сегодня становится одним из главных рынков для робототехники.

Согласно прогнозу компании Tractica, поставки сельскохозяйственных роботов значительно возрастут в ближайшие годы, поднявшись с 32 000 единиц по итогам 2016 г. до 594 000 единиц в 2024 г. К 2024 г. выручка от поставки сельскохозяйственных роботов достигнет $74 млрд.

По прогнозу компании IDTechEx, в настоящее время во всем мире функционируют десятки тысяч доильных роботов, объем этого рынка оценивается приблизительно в $1,9 млрд, а к 2023 г. он предположительно вырастет до $8 млрд.

Среди последних разработок: команда ученых из Университета штата Иллинойс создала робота-инспектора, который будет перемещаться по полям и следить за состоянием растений. Полуавтономное устройство управляется с использованием GPS через компьютер.

В Университете Линкольна в Великобритании также удалось создать робота, который способен анализировать почву и оценивать ее влажность. На основании полученных данных робот позволяет создать карту распределения воды на территории поля. Предполагается, что робот обойдется фермерам дешевле специалистов-лаборантов.

Молодая компания Deepfield Robotics, «дочка» Bosch, представила вниманию общественности робота под названием BoniRob. Этот достаточно крупный сельскохозяйственный робот может в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать сорняки, загоняя их обратно под землю ударами железного «кулака» и тратя на один сорняк около десятой доли секунды.

Что касается российского опыта, в прошлом году в Рязанской области провели испытания беспилотного трактора «Агробот», разработанного компанией Avrora Robotics.