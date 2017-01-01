Больная страна
Некачественное топливо на каждой восьмой АЗС, поддельное вино в каждом втором супермаркете, фальшивые лекарства в каждой четвертой аптеке – этот список можно продолжать до бесконечности. Некачественная жизнь 95% россиян власть мало волнует.
Между Россией и Европой
В конце 2016 г. в Молдавии прошли президентские выборы, на которых победил лидер Партии социалистов Игорь Додон.
Амазонки российского бизнеса
Гендерное неравенство в политике и бизнесе пока не преодолено – среди топ-менеджеров крупнейших российских и западных концернов преобладают мужчины. Однако в малом и среднем бизнесе ситуация совсем другая – представительницы прекрасного пола смело запускают стартапы.
С вещами – на Brexit
На днях в Лондоне появилась реклама, призывающая открывать бизнес во Франции. Однако всем сразу стало понятно, что ориентирована она вовсе не на тех британцев, которые хотели бы прикупить себе шато где-нибудь в Провансе, а на крупных предпринимателей, которые уже давно и прочно обосновались в лондонском Сити.
Острая медицинская недостаточность
От реформы отчественного здравоохранения пока что выиграли выиграли только владельцы частных клиник.
Техника небезопасности
Компания Trend Micro Incorporated опубликовала ежегодный отчет по кибербезопасности за 2016 г.
На работу как на праздник
Специалисты по развитию технологий уверены: в ближайшие пять-десять лет привычный офис исчезнет. Тренд задают глобальные IT-компании, с которых и начиналась эволюция рабочего пространства.
Вся жизнь – дизайн
Раймонда Лоуи называют отцом промышленного дизайна, а то и создателем современного мира, имея в виду невероятно широкую область применения его таланта. Основанная им Raymond Loewy Associates создала бесчисленное количество известнейших графических логотипов, таких как Exxon и Shell, и дизайнерских разработок – от зубных щеток и бытовой техники до автобусов, поездов и интерьеров космических станций NASA.
Барное настроение
Присоединение Крыма, политика импортозамещения и не в последнюю очередь общий рост цен заставили российского потребителя обратить внимание на отечественные вина.