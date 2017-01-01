На днях в Лондоне появилась реклама, призывающая открывать бизнес во Франции. Однако всем сразу стало понятно, что ориентирована она вовсе не на тех британцев, которые хотели бы прикупить себе шато где-нибудь в Провансе, а на крупных предпринимателей, которые уже давно и прочно обосновались в лондонском Сити.