На работу как на праздник

Изменения продиктованы во многом тем, что на работу выходят представители нового поколения. Около 80% молодых людей (исследование проводилось компаниями Intel и Dell) заявляют, что выберут высокотехнологичные рабочие места; 60% думают, что взаимодействие в офисе лицом к лицу совсем скоро устареет. Чтобы привлечь талантливых миллениалов (тех, кто родился в конце 80-х – начале 90-х гг. XX в.) и удержать их, работодателям нужно будет научиться гибкости. И действовать им придется в условиях кадрового кризиса, вызванного кризисом рождаемости 1990-х.

Чем сердце успокоится

Офис становится не просто местом работы. Так, в калифорнийской штаб-квартире LinkedIn есть комната для общего пользования со множеством музыкальных инструментов и проигрывающих устройств. Консалтинговая компания Deloitte в Амстердаме предусмотрела по одной пустой комнате на каждом этаже: сотрудники сами решают, что поместить туда (чаще всего всевозможные игры). Офис Google в Цюрихе знаменит тем, что там есть аквариум во всю стену, горка, по которой инженеры легко и быстро могут съехать в буфет, и комната для массажа. Многие работодатели разрешают приводить на работу детей, организуя корпоративные детские сады, или домашних питомцев. SAP в штаб-квартире в Вальдорфе экспериментирует с каршеринговыми электромобилями сотрудников – компания занимается разработкой бизнес-решения, которое свяжет между собой электромобили сотрудников и зарядные станции, чтобы учесть потребность в мобильности и согласовать ее с доступной зарядной емкостью электромобилей.

В большинстве офисов экспериментируют с пространством, например, в американской компании – разработчике ПО Citrix есть «скамьи для гениев»: более высокие и длинные столы, работать за которыми можно, сидя на табуретках, стимулируют коллективные мозговые штурмы. У офисных работников Lego в Лондоне и Сингапуре, даже у менеджеров, нет своего постоянного места – занимай любое понравившееся, но будь добр собрать все свои вещи, если уходишь более чем на полтора часа. К экспериментам датский производитель игрушек относится не по-детски: в компании есть целый отдел, занимающийся поиском новых способов офисной работы.

Шеф-редактор Rabota.ru Анна Чуксеева отмечает два важнейших тренда, которые получат развитие в ближайшее время. Во-первых, отсутствие фиксированных рабочих мест: на смену приходят свободные пространства, коворкинги, зоны совещания с пуфиками, зоны для мозговых штурмов и т.д. Иногда в офисах могут быть легкие передвижные перегородки, которые позволяют легко трансформировать пространство, например, организовать зону переговоров или место для проектной группы. Во-вторых, гибкое отношение к рабочему месту и присутствию в офисе: IT-решения позволяют создавать команды, участники которой раскиданы по всему миру. Например, средства связи позволяют координировать работу и отслеживать время занятости удаленного сотрудника.

Исчезающий вид

С апреля 2017 г. японский производитель электроники Fujitsu переводит 35 000 сотрудников на удаленную работу. Предварительный тест на 1400 человек показал, что производительность сотрудников возросла без ущерба для корпоративной безопасности.

В России испытания сотрудников домашним режимом одним из первых провел «Вымпелком»: эксперимент проходил в головном офисе и в Ростове-на-Дону и был признан успешным. По стартовавшей в 2016 г. программе BeeFree на удаленную работу перешли около 3000 человек, но запрос со стороны сотрудников превысил планируемые цифры – в пресс-службе говорят, это позволит сократить не 30%, а 60% арендуемых под офисы площадей. Для мобильного оператора, который терпит убытки, сокращение арендных платежей, составляющих около 7% бюджета компании, – существенная экономия. По подсчетам J'Sons Partners Consulting и «1С-Битрикс», экономия на удаленном сотруднике составляла в 2015 г. 170 000 руб., столичные компании смогут экономить еще больше, привлекая более дешевых специалистов из провинции.

Опыт «Вымпелкома» не спешат тиражировать другие телеком-компании, хотя именно эта сфера первой откликается на технологические или кадровые вызовы. Стоит отметить компанию Yota, которая реализует проект «Домашние агенты», когда более 50% сотрудников по работе с клиентами и службы поддержки работают дома.

«Удаленку» готов внедрять и финансовый сектор. «Тинькофф банк» запустил домашний колл-центр, который обслуживают 2000 человек. Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что готов отпустить часть сотрудников по домам, но конкретные показатели пока не озвучивались.

«Люди все больше стремятся к комфорту, мечтают работать, скажем, под теплым солнцем на берегу океана или попивая какао и наблюдая снегопад высоко в горах. Такой подход позволяет действительно сильным специалистам получить интересную работу, не нарушая при этом своих жизненных привычек и не меняя место жительства, а компаниям – выбирать лучших из лучших, причем во всем мире, а не только в конкретном регионе. И при этом каждый создает для себя офис мечты, не чьей-нибудь, а своей», – уверен Георгий Соловьев, гендиректор онлайн-школы английского языка Skyeng. В компании на данный момент трудятся 350 сотрудников бэк-офиса и 770 преподавателей из 23 стран, при этом в московском офисе находится всего около 40 человек.

Согласно докладу Citrix, к 2020-му 70% сотрудников компаний в США будут работать из дома так же часто, как прежде они работали на своем месте в офисе. Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ), проводившее такое исследование среди российских компаний, отмечает что система удаленной работы внедрена в каждой пятой организации.

В распоряжении фанатов непременной смены расслабленной домашней среды на рабочую – многочисленные коворкинг-пространства, которые будут приближаться к uber-модели. Сейчас в крупных компаниях все более популярным становится «хотелинг»: за день до появления в офисе сотрудник бронирует себе стол для работы.

Тотальный контроль

«Уменьшение числа офисных сотрудников повлечет отказ от аренды помещений (30%), а также пересмотр работы с большим количеством обслуживающих и сервисных компаний и создание так называемых smart-офисов, которые уже сегодня разрабатываются в «Москва-Сити» для башни «Федерация», – прогнозирует исполнительный директор «SAP СНГ» Наталия Парменова.

Большинство «умных» офисов находится в бизнес-центрах класса A («умный» статус увеличивает инвестиции в проект недвижимости на 10–40%), таких предложений на рынке коммерческой недвижимости столицы сейчас 5–7%, но появляются и региональные игроки. Так, победителем конкурса в области экологического девелопмента и энергоэффективности Green Awards в номинации «Бизнес-центры – Москва и Санкт-Петербург» в 2016 г. стал деловой центр «Энергия» (Санкт-Петербург, компания «Клуб «Заречье»). На региональных направлениях лучшим признан бизнес-центр «Вега» (Иркутск, ГК «Актив»).

В пятерку лидеров по экологичности и энергоэффективности в 2016 г. попали офисы «Аэроклуба», PwC, техцентра Deutsche Bank, BCG, Jll. В 2017 г. заявку на участие подал 51 офис, причем не все они располагаются в столице – есть представители Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска. Традиционными потребителями таких решений становятся банки и IT-компании, для последних это еще и витрина собственных достижений.

Корпорация SAP совместно с компанией Hidden Energy Protocol (HEP) разрабатывает решения по интеллектуальному энергоснабжению зданий. Определенное устройство просто подключается к розетке, и уже от него получает электроэнергию арендатор. Все устройства связываются в единую сеть по проводам и управляются централизованно: включаются и выключаются по запросу или по расписанию, а источники освещения приглушаются в ночные часы.

Предложить решения для умной беспроводной экосистемы стремятся крупнейшие компании. По данным Gartner, коммерческие здания – лидеры в области внедрения устройств, включенных в сеть обмена данными. IKEA проектирует мебель для беспроводной зарядки мобильных устройств. GE предлагает «умные» лампы – светодиодные приборы освещения, оснащенные камерами, микрофонами и всевозможными датчиками, например, вибрации или обнаружения углекислого газа.

«Одним из основных элементов офиса будущего может стать тотальный учет – в каких приложениях работает сотрудник, как он перемещается по офису, какое оборудование использует и как часто и т.д. Чтобы быстро и качественно анализировать все эти данные, будут использоваться возможности концепции Big Data, – уверен эксперт инфраструктурных решений компании «Крок» Александр Донин. – Такие решения нужны не столько ради контроля, сколько для оптимизации ресурсов, в том числе, работы сотрудников и помощи им. Например, в нашем недавно открывшемся центре комплексных решений на основе технологий Intel демонстрируются решения по мониторингу эмоционального состояния сотрудников, а также трекингу их рабочего времени. Они способны показать каждому работнику, что мешает его продуктивности и как это можно исправить».

Особую популярность в ближайшее время приобретут всевозможные порталы самообслуживания, помогающие автоматизировать рутинные процессы. Логика здесь простая: чем меньше сотрудник тратит времени на непрофильные задачи, тем выше его профессиональная продуктивность. Подспорьем офисным работникам могут быть различные инфокиоски, корпоративные порталы и прочие сервисы и приложения, позволяющие автоматизировать получение нужной информации, заказ всевозможных справок, мониторинг очереди в столовой, вызов корпоративной машины или такси для поездки к заказчику и т.п.

Замаскированные датчики будут автоматически изменять температуру около рабочего стола и уровень освещения, распространять звуки или запахи, которые нравятся конкретному человеку, и вносить коррективы, когда работник устал или расстроен. Определять время «перегорания» помогут носимые датчики эмоционального состояния. Это значительно повышает производительность и позволяет предположить, что офис вскоре станет самым приятным местом, где предугадывают желания. В 2020-х мы привыкнем с полным погружением работать и общаться друг с другом в виртуальной реальности – совокупности искусственно вызванных визуальных, звуковых и тактильных ощущений. Ведь даже сейчас мы можем рассматривать общение в мессенджерах как виртуальную реальность, правда, пока акустическую. Но не за горами полное визуальное погружение – создание трехмерной модели собеседника. Известный футуролог Реймонд Курцвейл уже сейчас прогнозирует добавление к очкам виртуальной реальности тактильных ощущений. Их симуляция станет возможной благодаря нанороботам, формирующим в головном мозге сигналы, идентичные сигналам от нервного рецептора.

Рост возможностей расширяет круг требований по безопасности: холодильник или «умная» лампочка – потенциально уязвимый вход в корпоративную систему, и если сотрудник будет использовать рабочие возможности для личных запросов, информационная безопасность может пострадать. Обеспечению информационной безопасности офиса уже уделяется много внимания. И с каждым годом это направление будет развиваться: современным преступникам уже неинтересно воровать сейфы – они нацелены на конфиденциальные данные компаний. Офисы будущего будут ранжироваться, скорее, не по комфортности, а по уровню защиты информации. Доступ на территорию по биометрическим данным (отпечаток пальца, распознавание лиц и т.п.), многофакторные системы аутентификации уже сейчас становятся нормой.

Еще обществу предстоит выработать новые правила личной свободы в тотально цифровом мире, и офис – место, где эти правила пригодятся прежде всего.

В тихом омуте

Рабочее пространство серьезно эволюционировало за последние 10 лет – теперь нет привычных стен между столами и отделами, их функцию выполняют различные гаджеты. Теперь рабочий стол в офисе – это целый коммуникативный центр, и эргономика строится именно вокруг этой тенденции. «Офисы стали чуть менее формальными – насколько это возможно, приветствуется кастомизация рабочего пространства. Более того, различные мессенджеры и корпоративные чаты сделали офисы предельно тихими, сотрудники предпочитают переписываться между собой, а не разговаривать. Но несмотря на тишину, миллениалы сделали среду в офисах куда более дружелюбной и формально приветливой», – уверен первый вице президент «Опоры России» Павел Сигал. «Миллениалы, или так называемые Y, – молодые специалисты, быстро принимающие решения, добывающие большую часть информации через социальные сети, динамичные и активные, точно привнесут новые веяния в работу. На самом деле это есть уже сейчас: они очень быстро отвечают на электронные письма, часто публикуют посты в соцсетях, делают репосты различной полезной информации, и многие сотрудники из поколения X постепенно начинают действовать в этом же ритме. Вместе с ними меняется и ритм работы компании. С одной стороны, это гибкий график, с другой – гиперподключенность и работа из любой точки мира в любое время», – считает Наталия Парменова.

«Пожалуй, самый важный акцент, который пришел вместе с миллениалами, – вовлечение сотрудников в жизнь компании с помощью геймификации. Фактически это новый механизм мотивации, не требующий долгого времени на корректировку. Нужна вам обратная реакция на новый сервис, хотите, чтобы ваши сотрудники приняли участие в тестировании новой услуги, тренировали новичков в компании, не отлынивали от корпоративных тренингов? Создайте новые «лычки» и раздавайте бонусные очки рейтинга. Главное, не забудьте про монетизацию», – советует Александр Донин.

Но несмотря на привычку играть, молодежь все-таки делает ставку на высокотехнологичность. Благодаря исследованию Intel и Dell стало известно, что классика в виде бесплатного кофе и «печенек» в прямом и переносном смысле больше не в моде, а 60% опрошенных молодых людей признались, что их гораздо больше привлекает рабочее место, оборудованное по последнему слову техники, чем возможность поиграть в перерыве в настольный теннис.