Техника небезопасности

Согласно ее данным, в прошлом году количество киберугроз достигло максимальной отметки за все время, а программы-вымогатели и мошенничество с использованием корпоративной почты (BEC) стали крайне популярными среди киберпреступников.

«Поскольку киберугрозы постоянно развивались и становились все более сложными, злоумышленники переместили фокус своих атак с рядовых пользователей на тех, у кого есть деньги, то есть на корпорации, – отметил представитель Trend Micro Эд Кабрера, – и у нас нет надежды, что эта тенденция изменится».

Эксперты отметили несколько основных тенденций в области киберугроз.

Рост количества программ-вымогателей За 12 месяцев количество семейств подобных программ выросло на 752% (с 29 до 247). За прошлый год киберпреступники смогли заработать с помощью этого рода угроз порядка $1 млрд.

Рост количества случаев мошенничества с использованием корпоративной почты Финансовые потери компаний от таких атак по всему миру за прошлый год составили порядка $140 000.

Разнообразие уязвимостей В 2016 г. обнаружено рекордное количество уязвимостей, большинство из них – в Adobe Acrobat Reader DC и решении WebAccess от компании Advantech. Оба приложения широко используются в организациях, а также в SCADA-системах. По сравнению с 2015 г. в продуктах Apple количество уязвимостей выросло на 145%, в то время, как у Microsoft оно снизилось на 47%.

Атака с помощью ботнета Mirai В октябре 2016 г. хакеры воспользовались 100 000 плохо защищенных устройств Интернета вещей для осуществления DDoS-атаки. В результате такие сайты, как Twitter, Reddit и Spotify, были недоступны в течение нескольких часов.

Утечка данных пользователей Yahoo Компания пострадала от крупнейшей в истории утечки информации в августе 2013 г. – в результате было скомпрометировано порядка 1 млрд учетных записей пользователей. Однако об этом инциденте стало известно только осенью 2016 г. – через три месяца после появления информации о другой хакерской атаке, из-за которой пострадало еще 500 млн аккаунтов. Эти события вызвали масштабную дискуссию об ответственности компаний за раскрытие данных пользователей и их подотчетности своим клиентам с точки зрения безопасности личной информации.

— По материалам Trend Micro Incorporated