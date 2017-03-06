Амазонки российского бизнеса

Гендерное неравенство в политике и бизнесе пока не преодолено – среди топ-менеджеров крупнейших российских и западных концернов преобладают мужчины. Однако в малом и среднем бизнесе ситуация совсем другая – представительницы прекрасного пола смело запускают стартапы.

«Мы все привыкли думать, что Россия в некоторых вопросах совсем не европейская страна. Но все, кто работал в Европе, прекрасно видят всеобщее удивление, когда женщина идет в бизнес, запускает стартап и занимает VIP-позицию. В Восточной Европе девушка, решившая открыть мобильный стартап, моментально становится сенсацией локальных медиа. В России такой факт не удивляет абсолютно никого», – рассказывает предприниматель, основатель компании Iconic Mobile Алексей Поспехов.

Точных статистических данных нет, но в феврале на онлайн-марафоне «Битва предпринимателей» зарегистрировались почти 120 000 бизнесменов и 32% из них – женщины. При этом исследования демонстрируют одну интересную особенность женских стартапов: женщины гораздо чаще, чем мужчины, выбирают будущий бизнес по принципу «заняться любимым делом». Один из организаторов «Битвы предпринимателей», президент сообщества предпринимателей «Бизнес молодость» Евгения Роньжина говорит, что «это может быть что угодно – агентство праздников, фабрика пошива одежды, курсы греческого языка, – но, как правило, женские стартапы – это любимое занятие. Мужчинам менее важно, чтобы бизнес был еще и их любимым делом», – считает эксперт.

«Мужчины более расчетливы и, выбирая для себя направление бизнеса, ориентируются исключительно на экономические показатели – спрос, возможную прибыльность или статусность, – признает психолог, основатель школы для женщин «Happy академия» Ксения Ульянова, – в то время, как женщины, более эмоциональные существа по природе, придают значение личному интересу к проекту и желанию получать удовольствие от работы». Поэтому стартап, запущенный женщиной-предпринимателем, с большей вероятностью, будет рассчитан на женскую аудиторию.

Светлана Беляева, сооснователь агентства Bruce, которое помогает российским стартапам продвигаться на международных рынках и находить инвестиции, говорит, что нередко женщины – основатели стартапов обладают большим уровнем пассионарности, поскольку создают сервисы, которые развивают их собственные интересы или сделаны по принципу «для таких же, как я». Ирина Чирва, соучредитель сети женских клубов «Тонус-клуб», отмечает, что управление клубами инновационного фитнеса для женщин – типичный бизнес для слабого пола: среди собственников таких клубов женщин на 30% больше, чем мужчин.

На развитие женских стартапов влияют и особенности гендерной психологии. Например, внимание к деталям может быть и слабой, и сильной стороной предпринимателя. Руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева говорит, что женщинам в меньшей степени по сравнению с мужчинами свойственно стратегическое мышление. Женщины обращают больше внимания на детали, что не всегда позволяет увидеть перспективные инновационные направления. Есть даже такой термин – «вертолетный взгляд». Мужчинам более свойствен взгляд на ситуацию сверху, что помогает увидеть возможные ниши для стартапа.

Женщина обладает целым рядом важных для бизнеса качеств – обаянием, интуицией, независимостью, стрессоустойчивостью и творческим подходом. И о том, что это работает, свидетельствует множество успешных стартапов. «Ко» предлагает вам несколько портретов героинь нашего времени – женщин, пришедших в бизнес недавно, запустивших свой первый стартап и уже добившихся успеха.

Благодаря правильным спутникам

Имя Екатерины Котенко-Ленгольд должно быть написано на знамени «Сколтеха»: создательница одного из самых успешных стартапов в истории технического университета в свои 25 – вице-президент аэрокосмической компании. Недаром бывший ректор «Сколково» Эдвард Кроули заявлял: «Катя – воплощение духа «Сколтеха». Секретами успеха она собиралась поделиться на форуме «Открытые инновации», который проходил в «Сколково» в ноябре. Но во время ее выступления из-за каких-то технических неполадок вдруг началась эвакуация присутствовавшего на встрече премьера Дмитрия Медведева, и в объективы камер Екатерина попала благодаря этому факту. Хотя она вполне могла бы стать героиней фильма: в 14 лет экстерном окончила школу и поступила в МИФИ, где специализировалась на информационной безопасности и управлении проектами, потом училась в Высшей школе экономики и аэрокосмическом кластере «Сколково». Освоив научную базу, девушка отправилась в Массачусетс – учиться коммерции. В итоге она смогла все знания успешно применить на практике.

Екатерина и ее напарница Александра Кудряшова сначала выбрали направление – Интернет вещей, экономический потенциал которого достигнет в ближайшие годы триллионов рублей, потом сферу – работа со спутниками, которые являются сенсорами в экосистеме IoT. Неожиданно оказалось, что и потребитель давно созрел: спутниковые снимки небольших участков местности – хорошего качества и с возможностью анализа ситуации – пользуются спросом у строителей, фермеров, ритейлеров. Но провайдеры спутниковых данных работают только с крупными заказчиками. Таким образом, с одной стороны, у операторов спутниковых данных накопилось большое количество неиспользованной информации, а с другой стороны, у небольших игроков есть в ней потребность. Екатерина придумала маркет-плейс для связи продавцов и покупателей спутниковых данных, а также сервис для встраивания спутниковых карт в сайты, приложения и систему оповещения об изменениях на местности. На сервисную составляющую и сделана ставка: стоимость подписки – $99 в год.

Сама Екатерина Котенко-Ленгольд описывала суть проекта Image Airy так: «Это как Booking.com, только с космической съемкой: мы придумали систему, в которой каждый человек – будь то агроном или девелопер – может купить любой нужный снимок нужного участка земли, сделанный спутником».

В России проект получил $40 000 от Фонда развития интернет-инициатив, а продуктом заинтересовались два крупнейших игрока на российском рынке – «Сканекс» и «Совзонд». Однако возможности для роста Екатерина увидела именно в США и в феврале 2015 г. передала свой проект американской компании Astro Digital, в которой заняла пост вице-президента. Офис компании расположен в аэрокосмическом исследовательском центре NASA в Калифорнии. При этом дочерняя компания Astro Digital – Image Airy – остается резидентом «Сколково» и занимается R&D.

«Когда я начинала, то думала, что это применимо для российского рынка, но какие-то вещи проще начать на Западе, а потом уже идти сюда. Я знаю, что в стране все меняется, но мир пока еще открытый, так что часть работы я могу делать там, а часть – здесь», – объясняет Екатерина Котенко-Ленгольд. В ноябре 2015 г. проект Astro Digital стал вторым на международном конкурсе стартапов Slush 100. Зампред правительства России Аркадий Дворкович назвал это событие знаковым для всего технического сообщества страны. Второе место было обусловлено тем, что материальное вознаграждение за победу – $650 000 – не решало проблем стартапа. Его потребности Екатерина оценила в $25 млн. Деньги нужны были на запуск собственной спутниковой группировки – аппараты уже разработаны.

В 2017 г. компания планирует вывести на околоземную орбиту девять спутников: семь – с Байконура, по одному – с космодромов Ванденберг в Калифорнии и им. Сатиша Дхавана в Индии. Это позволит увеличить зону покрытия и частоту космической съемки. К концу 2018 г. спутниковая группировка Astro Digital должна расшириться до 30 аппаратов.

В бизнес-потенциал проекта поверили крупные инвесторы: в Astro Digital готовы вложиться фонд Larnabel Enterprises семьи Гуцериевых и компания VP Capital белорусского бизнесмена Виктора Прокопени. Объем инвестиций в проект не разглашается, но известно, что в декабре 2016 г. Михаил Гуцериев и Виктор Прокопеня объявили о намерениях вложить более $100 млн в компании, связанные с созданием и продвижением IT-продуктов. Представитель «Русснефти» утверждает, что проект интересен семье Гуцериевых как долгосрочная инвестиция: получаемая со спутников информация будет полезна в сельскохозяйственной, градостроительной и транспортной отраслях для предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Вице-президент фонда «Сколково» Алексей Беляков считает, что финансовые вложения Гуцериевы могут расценивать как полезные для своих бизнес-активов, например, строительных или девелоперских.

Чтобы взлететь, Екатерине Котенко-Ленгольд потребовалось два года. К осуществлению мечты, по ее мнению, нужно сделать три шага: получить фундаментальное образование, попасть в экосистему занятых правильным делом людей и упорно трудиться: успешных бизнесменов объединяет одно – они работают по 20 часов в сутки.

Самый сок

Супермаркет свежих соков – так называет свою компанию Food Spa ее основатель Наталья Мараховская. Ежедневно она предлагает клиентам 21 вид миксованных соков холодного отжима, которые помогут избавить организм от шлаков и токсинов, похудеть, зарядиться бодростью и витаминами. Чем не альтернатива spa-курорту или spa-салону?

Наталья Мараховская – сама вегетерианец и сыроед, все программы она испробовала на себе и теперь предлагает их всем желающим.

Все зависит от целей клиента, объясняет она: для «полной перезагрузки» организма предназначена программа Detox Master, новичкам подойдет Detox Start (в каждой – набор бутылочек с соками).

Можно купить соки и по отдельности, например, яблочный сок с мятой и ананасом, комбинацию ананаса и клубники или же микс из ростков пшеницы, лайма и груши (каждая бутылочка стоит 300 руб.).

Сейчас Наталья запускает по просьбам своих клиентов новую линейку программ – появятся курсы очистки печени, ощелачивания организма, соки для детей, программы для иммунитета и «автопати». Расширяется и ассортимент продукции – теперь Food Spa предлагает полезные торты на заказ, мороженое на основе кокосового молока и пудинги на завтрак.

«Больше всего пока покупают соки, но думаю, что скоро наберут популярность и наши десерты. Они не содержат сахар, муку, яйца, но остаются очень вкусными. Например, вместо сахара мы добавляем финики и сироп топинамбура. У нас есть даже аналог сникерса, который полностью повторяет его вкус», – говорит Наталья Мараховская.

Производство Наталья открыла летом 2015 г. в Москве. С тех пор штат компании вырос до 18 человек (многие сотрудники, кстати, тоже вегетерианцы), появился цех с профессиональным оборудованием из Кореи, а ежемесячный оборот достиг 4 млн руб. (доходность – 20%). Стартовый капитал составил 300 000 руб., общий объем инвестиций – около 2 млн руб.

Пока заказ можно сделать в интернет-магазине, но в будущем Food Spa планирует запустить сеть корнеров в торговых центрах. В неделю компания делает две закупки, в общей сложности это чуть менее 2 т фруктов и овощей.

«Покупаем ананасы, яблоки, помидоры, морковь, лаймы, свеклу, краснокочанную капусту, зелень. С экзотикой мы не работаем», – поясняет Наталья Мараховская. Основной проблемой при запуске бизнеса, вспоминает она, был поиск поставщиков свежих овощей и фруктов. В итоге все стали покупать на «Фуд сити».

«Мы не экономим на качестве: например, помидоры берем краснодарские, а не стеклянные из Турции, сейчас они стоят в опте по 250 руб. за 1 кг, – говорит Наталья Мараховская. – Конечно, можно снизить себестоимость, увеличить прибыль, но мне важнее качество продукции. Я, наверное, странный бизнесмен, но всегда хотелось не только зарабатывать деньги, но и приносить пользу людям».

Несмотря на, казалось бы, широкий выбор детокс-сервисов в Москве, соки от Мараховской оказались востребованы – первые продажи начались уже через полтора месяца после запуска призводства. Сегодня у Food Spa 4000 клиентов (в основном, кстати, женщины), в среднем они делают заказ 1–2 раза в неделю. Как говорит Наталья Мараховская, рынок ЗОЖ еще только начинает развиваться в России, и места пока хватает всем.

Под крылом Вороновой

Стартап Update 360 продюсер ВГТРК Дарья Воронова запустила около года назад. Проект решает насущные проблемы бизнес-элиты, такие как контроль над эмоциями, снятие стресса, обретение уверенности на публичных выступлениях, организация времени, личный имидж… На рынке коучинга все эти услуги не новы, но только Update 360 выстраивает работу группы экспертов вокруг одного клиента.

«С 18 лет я работаю на радио и ТВ, – рассказывает Дарья Воронова. – Многие годы я наблюдала, как со звездами политики и шоу-бизнеса работают команды профессионалов, которые занимаются имиджем, пиаром, продвижением. Это как предвыборный штаб кандидата, но работающий каждый день. Постепенно познакомилась с экспертами в разных областях и стала получать запросы от знакомых бизнесменов. Кто-то хотел научиться говорить, кому-то нужны были пиар-услуги. В этот момент я поняла, что могу предложить более глубокий продукт, чем просто коучинг. Так появился стартап Update 360».

По словам Дарьи Вороновой, проект стал прибыльным сразу – первоначальных затрат не потребовалось, а спрос уже был. «По цене личного помощника вы получаете команду специалистов», – говорит она. В среднем по рынку, месячный оклад опытного личного помощника – 150 000–200 000 руб. При необходимости команда Update 360 предоставляет и пиар-услуги, в этом случае ценник оговаривается отдельно.

Сначала с клиентом работает сама Дарья. Ее задача – в ходе интервью определить настоящие потребности и истинные мотивации клиента (именно его потребности, а не те, которые навязаны социумом или детскими конфликтами с родителями), а затем спланировать работу экспертов. В среднем за 100 дней клиент получает полезные навыки и формирует правильные привычки.

В команде Update 360 есть психологи, специалист по речи, диетолог, стилист, тренер по тайм-менеджменту и при необходимости – фитнес-тренер. «Психологи работают по собственной методике, кроме всего прочего, они учат за 1,5 минуты отключать любые негативные эмоции – страх, стыд, чувство вины, обиду, гнев. Этот навык бесценен для переговоров – человек не вовлекается эмоционально в ситуацию и способен принимать решения холодной головой, – описывает работу команды Дарья Воронова. – Специалист по речи решает индивидуальные проблемы: кому-то надо с голосом поработать, кому-то дефекты речи убрать. Диетолог тоже необходим: для успеха нужна энергия, поэтому важно подобрать правильный рацион питания. Коуч по тайм-менеджменту садится вместе с клиентом и разбирает его дела, учит делегировать, помогает найти баланс между бизнесом и личной жизнью. А это действительно проблема. Разводы в семьях бизнесменов случаются сплошь и рядом – как раз потому, что на семью не получается найти время».

Целевая аудитория Update 360 – владельцы собственного бизнеса, второй эшелон топ-менеджеров крупных частных и государственных компаний. «Часто обращаются представители финансовых структур и IT-сферы, – отмечает Дарья Воронова. – Самопрезентация совсем не входила в курс их образования, и, достигнув к 30 годам управленческого статуса, эти ребята просто теряются. Им приходится всему учиться».

За год программу Update 360 прошли около трех десятков бизнесменов. «Мы пока не занимаемся рекламой, – говорит Дарья Воронова. – Клиенты находят нас благодаря «сарафанному радио». А это означает, что самосовершенствование в тренде. Сейчас мы формируем отдел продаж и в нынешнем году планируем избавить от страха 500 предпринимателей».

Как испечь эклеры

«Связной», видеопортал Zoomby.ru, Web Media Group, McKinsey & Company, «СТС медиа» – за плечами Юлии Митрович большой опыт работы с онлайн-видео и интернет-проектами. Свой стартап Chefshows by Novikov Юлия тоже запустила в Интернете, но вскоре проекту оказалось этого мало.

История кулинарной школы Chefshows by Novikov началась с хобби Юлии. «Я очень много ездила по разным школам, училась кулинарному и кондитерскому искусству. Проект родился, когда в мае позапрошлого года я в очередной раз поехала в Париж – на недельный интенсив в школу Lenotre, – рассказывает Юлия Митрович. – Я вернулась и решила, что должна все это повторить, пока помню, но, когда начала готовить дома, стало ясно, что помню меньше половины. Единственное, что осталось, – рецепты, но техники ушли». Попытка найти что-то полезное в Интернете не увенчалась успехом – слишком большой объем контента, причем не всегда качественного. Так Юлия решила открыть свою онлайн-школу с кулинарными видеоуроками.

Перед запуском проекта был сделан пробный тест, позволивший выяснить, заинтересована ли аудитория в таком формате обучения. «Я привезла с собой чемпиона мира по кондитерскому искусству Мишеля Вийома, – вспоминает Юлия Митрович, – сняла с ним четырехчасовой мастер-класс, написала несколько постов в Instagram и выложила видео на примитивнейший сайт за деньги». Всего за две недели Юлия полностью окупила затраты и получила множество положительных отзывов.

Особенно эта идея оказалась полезной тем, кто, проживая в отдаленных уголках России, не мог позволить себе дорогие мастер-классы в Москве. В формате онлайн-школы проект был запущен в июле 2016 г. В отличие от YouTube, Chefshows by Novikov предоставляет пользователям легкий доступ к контенту, экономя время и силы. «Главная проблема YouTube – там слишком много информации, трудно понять, чему можно доверять, – считает Юлия Митрович. – Например, если задать в поиске слово «эклеры», то YouTube выдаст 20 000 видео. Вы уже купили продукты и готовы потратить три часа на выпечку эклеров, и, конечно, хорошо бы сделать все так, чтобы точно получилось. Наша фишка в этом. Пользователь уверен, что это рецепт повара хорошего ресторана, по нему все гарантированно получится, к тому же, видео снято правильно». Каждую неделю добавляются новые рецепты.

Школа не ограничилась виртуальным обучением. Вскоре идею Юлии поддержал и развил известный ресторатор Аркадий Новиков, добавив очное обучение, а затем к Chefshows присоединилась частная школа Ragout Екатерины Дроздовой.

Сейчас Chefshows by Novikov – уникальное образовательное учреждение, аналогов которому, по словам создателей, в Москве нет. Обучение осуществляется и на онлайн- (видеоуроки), и на офлайн-основе (школа расположена в ТЦ «Гименей» на Якиманке). Уникальность школы и в разделении учеников на будущих профессионалов, которые, сдав экзамен, получат диплом и станут поварами или кондитерами, и кулинаров-любителей, которые хотят улучшить свои навыки и просто получить удовольствие от готовки с известным шеф-поваром. У каждой группы своя программа и свой бренд-шеф: любительским направлением руководит Яна Першина, профессиональным – Артур Овчинников, мастер-классами и мероприятиями – Катерина Агроник. Для тех, кто хочет совершенствовать навыки в одном конкретном направлении, есть курсы повышения квалификации, например, отдельный курс по мясу или азиатской кухне. Программы разрабатывали сами повара под руководством Юлии. «У меня было свое видение того, какой должна быть программа. Например, мы интегрировали в себя школу Ragout, специализирующуюся на французской кухне. Для меня было принципиально, чтобы у нас такого не было. На мой взгляд, с французской кухней сложно работать – она очень требовательная, ее блюда нельзя есть регулярно, так как они жирные, к тому же, очень много времени тратится на их приготовление. Я хотела, чтобы наш любительский курс учил готовить все, что захочется, дома, а не петуха Coq-au-vin, который готовится шесть часов и которого будешь делать раз в год максимум», – объясняет она.

Школа Chefshows by Novikov почти сразу, в течение первого месяца, вышла на операционную прибыль. Большим спросом пользуются все направления деятельности проекта. В декабре школа выпустила около 100 поваров – 34 профессионала и около 60 любителей. Еще около 3500 человек еженедельно просматривают видеоконтент Chefshows by Novikov.

Сегодня пространство Chefshows by Novikov включает в себя школу, ресторан и магазин. В планах – территориальное расширение. «Мы уже делаем ремонт в новом зале, который откроем через месяц, – рассказывает Юлия Митрович, – планируем выходить в другие города (может быть, не только в России), создавать новые направления обучения и, конечно же, масштабно развивать онлайн».