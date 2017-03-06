Больная страна

Некачественное топливо на каждой восьмой АЗС, поддельное вино в каждом втором супермаркете, фальшивые лекарства в каждой четвертой аптеке – этот список можно продолжать до бесконечности. Некачественная жизнь 95% россиян власть мало волнует.

Свой уровень жизни чиновники и бизнесмены обеспечивать научились и могут себе позволить персональные бензоколонки и частные клиники.

«Ко» проанализировал, как на фоне снижения доступности бесплатной медпомощи растет выручка частных клиник (подробнее см. Острая медицинская недостаточность).

Недостатки бесплатной медицины сегодня компенсирует платная. Только вот где людям взять на нее деньги? Владельцы частных клиник – Владимир Евтушенков, Марк Курцер и другие – не привыкли к низкой маржинальности проектов.

Расценки на частные медуслуги в России уже зачастую выше общемировых. Например, в клинике «Лапино» операция по остеосинтезу голени и восстановление после нее стоят от 240 000 руб. В общем, если вы порвали связки и нуждаетесь в 15-минутном хирургическом вмешательстве в платной клинике, будьте добры, пройдите в кассу. В Австрии в платной клинике подобная услуга обойдется на 20–40% дешевле.

Запущенная в 2012 г. реформа медицины пока привела лишь к росту смертности населения. Уже сейчас регионы «улучшают» статистику по смертности от болезней системы кровообращения и онкологии. Если у человека случился инфаркт уже в больнице, а это часто бывает, смерть записывается под шифром основного заболевания, а инфаркт пациенту не ставят.

Россия оказалась на последнем, 55-м, месте в рейтинге эффективности систем здравоохранения, опубликованном агентством Bloomberg. В пятерке худших, помимо нашей страны, также находятся Бразилия, Азербайджан, Колумбия и Иордания. Улучшить статистику власть, конечно, попытается, только на качестве жизни людей это вряд ли отразится.