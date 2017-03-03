Без долгов

Сегодня, 3 марта, дочернее предприятие УВЗ, ООО «ЧТЗ-Уралтрак» перевело денежные средства для выплаты тела задолженности по кредитным договорам с Альфа-банком. В конце 2016 года были закрыты аналогичные обязательства АО «Уралтрансмаш». Урегулирование долга произошло в соответствие с ранее подписанными между банком и УВЗ мировыми соглашениями, которые были утверждены арбитражными судами г. Москвы и Свердловской области 28 и 30 сентября 2016 года. В рамках мировых соглашений Альфа-банк предложил условия реструктуризации, позволившие корпорации «Уралвагонзавод» ощутить финансовый эффект по сравнению с первоначальными условиями кредитных договоров. Погашение было осуществлено из кредитных средств, предоставленных АО «Газпромбанк» под обеспечение государственными гарантиями.

«Решение этой достаточно непростой ситуации мы рассматриваем как еще одно подтверждение умения Альфа-банка находить пути к взаимопониманию при урегулировании вопросов любой сложности. Мы уверены, что успешное достижение результата еще более укрепит потенциал и партнерские позиции банка как кредитора не только среди предприятий отрасли тяжелого машиностроения, но и на российском рынке заемного капитала в целом, – отметил член правления АО «Альфа-банк» Максим Першин. – Я бы хотел также выразить благодарность всем участникам переговорного процесса за понимание ситуации и содействие в ее разрешении».