В России останется 400 банков

Заместитель председателя Центрального банка России Василий Поздышев заявил, что ЦБ продлит программу по отзыву лицензий в РФ до 2019 года.

"Регулятор продолжает находить кредитные организации, занимающиеся преступной деятельностью", - заверяет зампред ЦБ. Поэтому программа должна работать и дальше, констатирует заместитель. По данным Поздышева, в 2013 году число банков в России с 900 сократилось до 570. А к 2019 году могут закрыться еще около 170 кредитных учреждений. Таким образом, в России останется около 400 банков. Таков прогноз Центробанка, говорит представитель регулятора.

«Наша работа по очищению банковского сектора иногда схожа с работой финансового следователя, чем с работой современного банковского регулятора, который проверяет, капитализацию банка», — сказал Поздышев.

Он также подчеркнул, что Банк России выступает против целого бизнеса по созданию фиктивных заемщиков.

Ранее советник президента России Сергей Глазьев сообщил, что банковская система высасывает деньги из экономики.