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Роскошных автомобилей в России стало больше

Под повышенный налог попала еще 201 модель
06 Марта 2017
Роскошных автомобилей в России стало больше

Министерство промышленности и торговли подготовило список машин, владельцы которых заплатят повышенный транспортный налог за 2017 год, сообщает газета "Известия".

По сравнению с предыдущим годом список «роскошных» автомобилей стал больше на 201 модель, или на 28%. Большую часть прироста обеспечили наиболее дорогие авто, стоимость которых превышает 15 миллионов рублей.

Наиболее заметные изменения претерпела категория самых дорогих машин, где добавились 30 наименований. Теперь их число достигло 70 наименований. В частности, в списке появились три модели Aston Martin, десять Bentley, три Ferrari, три Lamborghini и по одной модели от Mercedes-Benz и Rolls-Royce.

На 19 позиций (до 95) вырос перечень автомобилей стоимостью от 10 до 15 млн рублей. Список машин с ценником от 5 до 10 млн рублей увеличился на 34% и теперь составляет 320 моделей. В категории от 3 млн до 5 млн рублей число машин достигло 424 моделей.

Согласно Налоговому кодексу, при расчете налога на дорогие машины учитываются повышающие коэффициенты. Для автомобилей, цена которых составляет от трех до пяти миллионов, он составляет от 1,1 до 1,5. Для машин стоимостью от 5 до 10 миллионов рублей, коэффициент равен двум, для моделей за 10-15 миллионов рублей и дороже 15 миллионов рублей - три.

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