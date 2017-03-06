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В России спад продаж бытовой техники

Эксперты считают, что на рынок электроники влияет валютный курс
06 Марта 2017
В России спад продаж бытовой техники

Согласно данным исследования GfK, продажи основных видов потребительской электроники и бытовой техники с начала 2017 г. неожиданно для продавцов ушли в минус – как в натуральном, так и в денежном выражении, сообщают «Ведомости». 

В первую неделю января продажи сократились на 2,1% в годовом выражении, а к концу месяца ускорились до 11%, и лишь к концу февраля падение замедлилось. Наиболее сильное сокращение пришлось на планшеты (шесть из семи недель с начала года падение продаж превышало 20%), а также телефоны (в среднем на 4%), холодильники и плиты. 

В денежном выражении в конце января – начале февраля падение продаж достигало 11–14%, свидетельствуют данные экспертов. Небольшое улучшение ситуации наметилось лишь к седьмой неделе 2017 г.: по ее итогам продажи в штуках сократились всего на 0,6%, а в стоимостном выражении даже выросли – на 8,3%.

Помимо ухудшения продаж в целом, покупатели стали заходить в магазины реже. По одной из версий экспертов, на потребителей могло повлиять укрепление рубля, и теперь они ждут снижения цен.

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