Борис Титов уверен в невиновности Полонского и Фетисова

"С Полонским - мы убеждены, что он не виновен. Характер у него такой, что он настраивает всех против себя, но это не значит, что он виновен", - сказал Титов журналистам в ходе посещения столичного СИЗО № 6.

Он указал, что по делу Полонского сотрудники его аппарата провели экспертизу и пришли к выводу, что он не виновен. "Полонский вложил в эти проекты больше, чем все остальные дольщики, судить его не за что", - отметил бизнес- омбудсмен. Такое же мнение он высказал в отношении дела предпринимателя Глеба Фетисова. "Фетисов не виноват, хотя была сложная схема с активами. Судить его - странная история", - считает Титов.

Борис Титов уже направлял письма в органы прокуратуры с предложением не поддерживать обвинение и не передавать дело в суд. Однако, отметил Титов, прокуратура к его мнению не прислушалась.

Ранее адвокат Славик Брсоян сообщил Агентству «Москва», что следователи ужесточили обвинение С.Полонскому и двум другим фигурантам дела. По его словам, следователи выполнили требование судьи и переквалифицировали обвинение, дополнив его квалифицирующим признаком, что преступление совершено организованной группой.

Вместе с С.Полонским, который по решению суда содержится под стражей, обвиняемыми по делу проходят генеральный директор ООО «Аванта» А.Пронякин и руководитель финансового департамента компании «Миракс Групп» А.Паперно - они находятся под подпиской о невыезде.

Следственный департамент МВД России 21 октября 2015 г. предъявил окончательную версию обвинения С.Полонскому, а также пяти лицам - менеджерам и руководителям компании «Миракс Групп». По версии следствия, С.Полонский, являясь руководителем корпорации «Миракс Групп», по предварительному сговору с топ-менеджерами под видом продаж гражданам квартир в ЖК «Кутузовская миля» и «Рублевская Ривьера» похитил их деньги. Согласно версии следствия, в результате его инвесторам проектов были причинен ущерб на сумму более 2,6 млрд руб. Ущерб от хищения средств дольщиков «Кутузовской мили» следствие оценивает в 2,4 млрд руб., «Рублевской Ривьеры» - 256,4 млн руб.