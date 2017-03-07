На борьбу с допингом выделили 1,67 млрд рублей

Правительство установило порядок субсидирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает "Коммерсант". Всего до 2019 г. структура получит на борьбу с допингом 1,67 млрд руб.

Финансирование будет осуществляться из федерального бюджета, а средства будут направлены на предотвращение допинга в спорте.

Ранее РУСАДА финансировал Минспорт, однако в декабре 2016 г. было принято решение, что антидопинговое агентство будет финансироваться напрямую из бюджета.

В декабре же появилось скандальное интервью исполнящей обязанности генерального директора РУСАДА Анны Анцелиович газете The New York Times. В последнем она рассказала, что в российском спорте существовала система приема допинга. 7 марта 2016 г. стало известно, что Анцелович подала в отставку со своего поста.