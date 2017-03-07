Россия не планирует вступать в ОПЕК

В планы России не входит в ближайшее время поднимать вопрос о членстве в Организации стран-экспортеров нефти – ОПЕК, сообщает РИА Новости, ссылаясь на министра энергетики РФ Александра Новака.

«На сегодняшний день, хочу прямо сказать, не рассматриваем вопрос вступления России в ОПЕК», - заявил министр во время выступления на энергетической конференции CERAWeek.

По его словам, на нынешнем этапе есть «необходимость и целесообразность» взаимодействия со странами, экспортирующими нефть с точки зрения кооперации и развития новых технологий».

В соответствии с заключенном 30 ноября договором стран ОПЕК Россия сокращает добычу нефти. Для стабилизации рынка нефти страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти на 1.2 миллиона баррелей в день с января 2017 года.