«Русгидро» держало на счетах «Пересвета» 5,5 млрд рублей

5,5 млрд рублей находилось на счетах банка "Пересвет" у компании "Русгидро". По словам главы компании Николая Шульгинова, на финансовой устойчивости компании это не скажется, передает "Интерфакс".

"Русгидро" согласна обсудить реструктуризацию долга «Пересвета», но только с санатором в лице Всероссийского банка развития регионов, уточнил Шульгинов («дочерний» банк «Роснефти»).

«Русгидро» готова обсуждать ту же схему реструктуризации, что и «Интер РАО» - 1 марта 2017 г. член правления корпорации Евгений Мирошниченко заявил, что компания поддержит предложения по конвертации долга «Пересвета», только если санатором будет назначен ВБРР.

Реструктуризация включает конвертацию 85% задолженности банка перед компанией в облигации сроком на 15 лет с процентной ставкой 0,51% годовых и опцией по конвертации займа в акции банка, и оставшиеся 15% задолженности банка будут возвращены в краткосрочной перспективе.

Напомним, Центральный Банк с 21 октября 2016 года назначил в «Пересвете» временную администрацию на шесть месяцев и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов. В состав первой временной администрации входили представления ВБРР. С 20 февраля сроком также на полгода функции временной администрации исполняло Агентство по страхованию вкладов. «Интер РАО» в начале марта сообщало, что в «Пересвете» «зависли» 18,7 млрд рублей.