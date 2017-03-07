Дела в гору

Новый курорт опередил все региональные туристические бренды и даже многие известные федеральные бренды, так, в списке за «Розой Хутор» следуют такие известные достопримечательности, как «Озеро Байкал» (15 место), «Остров Валаам» (16 место), маршрут «Золотое кольцо России» (Владимир и Суздаль) (17 место) и гора Эльбрус (18 место).

Рейтинг подготовил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с исследовательским агентством BCGroup и журналом «Отдых в России». В ходе опросов оценивался уровень узнаваемости (известность) продвигаемых региональных туристических брендов, их привлекательность и желание россиян совершить путешествие в регион нахождения бренда.

Такая высокая позиция в рейтинге не случайна. За прошедшие с Олимпиады-2014 в Сочи три года «Роза Хутор» превратился в полноценный всесезонный горный курорт мирового уровня. Загрузка курорта летом уже сравнялась с зимней, а всего в 2016 году «Розу Хутор» посетили 1,9 млн туристов.

Постолимпийское использование объектов соревнований − стандартная проблема олимпийских столиц. Не все смогли ее решить, например, большинство олимпийских объектов в Афинах (2004 год) заброшены и разрушаются, стране они оказались не нужны. Никак не используется стадион «Птичье гнездо» в Пекине (2008 год). Прошло полгода после олимпиады в Рио-де-Жанейро, а большинство олимпийских объектов уже разваливаются. Причина проста – у города не хватает денег на их обслуживание, привлечь туда спортсменов и туристов тоже не получается. Заброшен даже самый большой стадион в Бразилии «Маракана», на котором в 2016 году прошли церемонии открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр − власти, организаторы Олимпиады и владельцы стадиона не смогли договориться, кто из них будет оплачивать счет размером почти в миллион долларов за электричество и обслуживание объекта. В итоге электричество отключили.

В Сочи почти всем объектам нашли применение. Например, с 22 по 28 февраля здесь прошли III Всемирные военные игры. Спортсмены-военнослужащие соревновались в семи зимних видах спорта — биатлоне, лыжных гонках, горных лыжах, спортивном ориентировании на лыжах, ски-альпинизме, спортивном скалолазании в помещении и шорт-треке. Соревнования проводились в самом городе, на курорте «Роза Хутор» и в лыжно-биатлонном центре «Лаура». Стадион «Фишт» сейчас готовится к проведению Кубка Конфедераций и примет 28 марта первый тестовый матч между командами России и Бельгии.

Построенные к олимпиаде горнолыжные трассы «Розы Хутор» сегодня используются на сто процентов, и их уже стало не хватать для всех любителей горнолыжного спорта. Руководство курорта реализует программу расширения пропускной способности трасс. К началу зимнего сезона 2016/2017 годов были введены в эксплуатацию три новые канатные дороги и 17 км новых трасс, а к сезону 2017/2018 годов планируется строительство еще одной канатной дороги и до 10 км трасс. В итоге их протяженность должна вырасти до 100 км.

Курорт стал серьезным экономическим агентом Краснодарского края. Постоянно здесь трудятся около 2,4 тыс. сотрудников, из которых половина − жители Сочи и края. Рабочие места для еще примерно 1,4 тыс. человек обеспечивают арендаторы торговых точек и предприятий сферы услуг. На конференции в рамках недавнего Российского инвестиционного форума в Сочи заместитель гендиректора курорта Андрей Егоров сообщил, что "Роза Хутор" платит в бюджеты разных уровней в год более 1 млрд рублей.

Опыт создания «Розы Хутор» будет использован при строительстве объектов Универсиады-2019 в Красноярске. Генеральный директор компании «Норильский Никель» Владимир Потанин 1 марта представил президенту России Владимиру Путину макет горнолыжного курорта «Бобровый Лог». Владимир Потанин отметил, что многое из того, что было опробовано при строительстве в Сочи, применяется сейчас при реализации нового проекта. Президент России Владимир Путин отметил это и похвалил Владимира Потанина за созданный в Сочи горный курорт «Роза Хутор»: "В Сочи на Красной Поляне у вас получилось хорошо".

В перспективах «Розы Хутор» − повышение уровня сервиса и достижение международной известности на уровне лучших горных курортов мира.