Хищения из госбюджета достигли 19 млрд рублей

«Всего в сфере освоения бюджетных средств выявлено 7300 квалифицированных преступлений, связанных с хищением и нецелевым их использованием, размер причиненного ущерба составил более 19 млрд. руб.», - сказал Владимир Колокольцев на расширенной коллегии МВД.
Несмотря на количество выявленных преступлений, говорить о кардинальных успехах в области борьбы с коррупцией пока еще рано, отмечает Колокольцев.
Кроме того, по словам Владимира Колокольцева, в 2016 году в России было выявлено почти полторы тысячи преступлений экстремистского характера.