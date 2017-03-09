Хищения из госбюджета достигли 19 млрд рублей

Общий ущерб от преступлений в сфере освоения бюджета превысил в 2016 г. 19 млрд руб., передает РИА "Новости" со ссылкой на глава МВД РФ Владимира Колокольцев.

«Всего в сфере освоения бюджетных средств выявлено 7300 квалифицированных преступлений, связанных с хищением и нецелевым их использованием, размер причиненного ущерба составил более 19 млрд. руб.», - сказал Владимир Колокольцев на расширенной коллегии МВД.

Несмотря на количество выявленных преступлений, говорить о кардинальных успехах в области борьбы с коррупцией пока еще рано, отмечает Колокольцев.

Кроме того, по словам Владимира Колокольцева, в 2016 году в России было выявлено почти полторы тысячи преступлений экстремистского характера.