Активность на вторичном рынке жилья критически упала

В частности, количество обращений по вопросам покупки жилой недвижимости сократилось за год в 2,3 раза. Также отмечается, что число финансовых обязательств о проведении сделок (предоплат) сократилось на 35%.

Данные значения не просто ниже нормы, но крайне близки к абсолютным минимумам за последние 10 лет, поагает в компании.

«Цифры тем более показательны, что традиционно февраль являлся одним из самых активных месяцев на рынке недвижимости. Так, по среднему количеству звонков и консультаций по вопросам купли-продажи жилья в период с 2007 по 2016 годы он уступает только марту. В феврале 2017 года данный показатель в три раза ниже среднего значения в этом месяце за предыдущие девять лет», - уточняют аналитики "Инком-недвижимость".

Ранее сообщалось, что пять лет назад в Москве между рынком новостроек и рынком вторичного жилья существовала настоящая пропасть. К примеру, во втором случае цены были гораздо выше, но владельцам подобных квартир удавалось продать недвижимость быстрее, чем застройщику. Положение было исправлено, когда чиновникам более-менее обезопасить покупателей на первичном рынке.