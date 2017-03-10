Татфондбанк против Татарстана

По данным на 1 октября 2016 г., Татфондбанк занимал 42-е место среди российских банков, его активы оценивались в 221 млрд руб., однако в конце прошлого года у банка возникли сложности, среди причин которых называют, как всегда, кредитование аффилированных с владельцами банка проектов. По оценке ЦБ, 65% кредитного портфеля Татфондбанка приходилось на займы, связанные с бизнесом собственника. Банк принадлежал целому ряду региональных компаний, но его крупнейшим акционером было ООО «Новая нефтехимия» известного бизнесмена Роберта Мусина, экс-министра финансов Татарстана и депутата Госсовета республики. Против Мусина уже возбудили уголовное дело, сейчас его исключают из «Единой России».

Значимость банка для республики была такой, что все были уверены: ЦБ пойдет на его санацию, тем более, что правительство республики активно искало санатора. Правда, в нынешние времена санация – редкость, поскольку у АСВ нет лишних средств, а среди банков находится все меньше желающих брать на себя чужие проблемы, однако прецедент все-таки есть: фактически началась санация «церковного» банка «Пересвет». В феврале президент Татарстана Рустам Минниханов говорил, что составлен список потенциальных санаторов. Среди кандидатов на роль спасителя Татфондбанка называли «Таиф» – крупнейшую в Татарстане финансово-промышленную группу, связанную с семьей экс-президента республики Минтимера Шаймиева. Однако ЦБ планы санации отверг.

ЦБ в лице зампреда Ольги Поляковой заявил, что санаторов в достаточном количестве не нашлось. Привлеченные потенциальные инвесторы давали куда более пессимистичные, чем ЦБ, оценки проблем банка: «дыра», согласно их подсчетам, составила 120 млрд руб. против озвученных Банком России 97 млрд руб.

Политические последствия финансового катаклизма только разворачиваются. Клиенты Татфондбанка, которым суждено лишиться около 70 млрд руб., устраивают протестные акции и требуют от правительства республики компенсировать их потери, грозя, в противном случае, потребовать отставки президента Минниханова. Правительство их ультиматум отвергло. Между тем многие наблюдатели выдвигают гипотезы, что отказ в санации – вопреки усилиям властей Татарстана – связан с тем, что слишком самостоятельная республика вызывает недовольство Москвы. В начале года Рустам Минниханов резко высказался против изъятий средств у регионов-доноров, после чего Минниханов и Татарстан стали терять позиции в некоторых рейтингах, составляемых аналитическими агентствами. Генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов считает, что на федеральном уровне остались «серьезно недовольны» высказыванием Минниханова.

Есть и еще одно обстоятельство: Татарстан – один из немногих российских регионов, где в банковской системе доминируют местные, а не федеральные игроки. Как полагает глава аналитического управления и член совета банка «БКФ» Максим Осадчий, до этого были зачищены дагестанская и самарская банковская системы, теперь, по его мнению, очередь дошла до Татарстана – начинается «мощное проникновение» федеральных банков в республику.