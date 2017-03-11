Игра по правилам

«Хочу поздравить вас с закрытием сделки по приобретению 19,5% ведущей нашей нефтяной компании «Роснефть». Хочу вас поблагодарить за доверие», – сказал президент России Владимир Путин генеральному директору Glencore Айвану Глайзенбергу по время встречи в Кремле в декабре 2016 г.

В «Роснефти» швейцарскому топ-менеджеру доверяют не меньше – он может войти в совет директоров «Роснефти», сообщило на прошлой неделе агентство Reuters. Компанию Глайзенбергу составит представитель катарского суверенного фонда Qatar Investment Authority (QIA), но кто именно, неизвестно.

Новых кандитатов якобы предложила сама «Роснефть», хотя, казалось бы, именно нежелание допускать потенциальных акционеров к управлению фигурировало среди негласных условий приватизационной сделки. Поэтому, в том числе, не удалось договориться о покупке акций с китайской компанией CNPC (ее представители открыто говорили о праве участия в управлении «Роснефтью» в соответствии с приобретенной долей).

Glencore не интересуется участием в управлении госкомпанией, говорили еще недавно близкие к «Роснефти» источники и вызвали тем самым очередную волну обсуждения условий нефтяной приватизации. Напомним, Glencore вместе с QIA вошли в состав акционеров «Роснефти» в декабре 2016 г., заплатив за пакет акций 10,2 млрд евро. В январе новые совладельцы получили контракт на закупку российской нефти на пять лет объемом от 22,5 до 55 млн т.

«Наличие представителей иностранных компаний в совете директоров лишь укрепляет доверие нефтяного мирового сообщества к компании», – считает ведущий аналитик компании «Алгоритм Топливный Интегратор» Виктор Костюков.

«Сделка была абсолютно непрозрачная, тому же катарскому фонду досталась четверть от пакета, который продавался», – напоминает партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин. По его оценке, оба акционера миноритарные и формально ни на что серьезное претендовать в совете директоров не могут.

«Если это и правда произойдет, это будет чистая показуха – никакой деятельной роли представители данных компаний играть в управлении не будут», – резюмирует Михаил Крутихин.

Напомним, приватизация «Роснефти» вызвала множество вопросов у аналитиков и участников рынка, в том числе из-за возможного участия в ней в роли кредиторов российских банков (в частности, ВТБ и Газпромбанка), а также «Роснефтегаза».