Поставить Иран на рельсы

В то время, когда ни у грузовладельцев, ни у операторов вагонов, ни у ОАО «РЖД», ни в бюджете нет денег и, по словам директора исследовательского агентства InfraNews Алексея Безбородова, идет борьба всех против всех, поворот на внешний рынок – естественное движение. ОВК заключила трехлетний контракт на поставку вагонов и комплектующих для них трем вагоностроительным компаниям Ирана. По его условиям, 1100 вагонов будет поставлено в готовом виде, еще 4900 вагонов соберут на иранских заводах с использованием систем и запчастей производства ОВК. Стоимость контракта – несколько сотен миллионов долларов. Аналогичная сделка по поставке в Иран 5000 вагонов с Уралвагонзавода оценивается в 11,2 млрд руб., и кредитует ее ВЭБ. Частной компании Александра Несиса тоже удалось найти госгарантии: ее сотрудничество с Ираном будет финансировать Росэксимбанк. Госбанк, выступающий институтом стимулирования экспорта, готов брать на себя риски иностранного покупателя.

«Большинство коммерческих банков пока осторожно выходит в нишу кредитования иностранного покупателя напрямую. Есть банки посмелее, которые работают через финансирование иностранных банков, но без посредничества пока боятся. На этой нише теперь сфокусируется Росэксимбанк», – говорит глава Росэксимбанка Андрей Поляков. Ранее он заявлял о готовности профинансировать иранскую сделку ОВК на 1 млрд руб. и в дальнейшем подключить к этому проекту другие крупные финучреждения, например, ВТБ.

«Заказ для ОВК важен, поскольку потенциал внутреннего рынка ограничен – в стране профицит вагонов, и рассчитывать на стремительный рост спроса пока довольно сложно, – говорит первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский. – Иранский заказ позволит загрузить мощности ОВК. Ключевой вопрос, скорее всего, заключался в соотношении поставок целых вагонов и комплектующих, за счет которых Иран развивает собственное вагоностроение. Учитывая высокий интерес к иранскому рынку со стороны китайских производителей, не исключено, что ОВК пришлось в данном заказе урезать свои запросы».

Гендиректор лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрий Зотов отмечает, что контракт ОВК с Ираном, помимо продажи вагонов, предполагает постройку вагоносборочного предприятия на его территории, что позволит ОВК в дальнейшем поставлять крупное и среднее вагонное литье для нужд этого предприятия, а также запчасти для ремонта уже приобретенных вагонов. «Насколько выгоден контракт для ОВК, сказать довольно трудно, но это хорошая возможность для компании получить компетенции по экспорту вагонов в государства колеи 1435, например, в Китай, страны ЕС, США и государства Ближнего Востока», – считает Дмитрий Зотов. ОВК сможет изучить юридические и логистические аспекты поставки вагонов на экспорт, а также протестировать свою продукцию, так как испытательные железнодорожные кольца в России есть только для вагонов колеи 1520.