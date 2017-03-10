В поисках денег

Российский миллиардер Олег Дерипаска готовит свой холдинг En+ к выходу на биржу – размещать акции планируется в Лондоне или Гонконге.

Всего по итогам IPO предполагается привлечь до $1,5 млрд (цена преварительная, точное количество акций к размещению, как и сама биржа, неизвестны).

Выбор зарубежной фондовой биржи для размещения в целом понятен: основной актив холдинга – это металлургический гигант US Rusal, для которого ищут прежде всего иностранных инвесторов.

«Цена на алюминий сейчас восстанавливается, акции Rusal растут, и момент выбран действительно благоприятный», – уточняет ведущий аналитик AMarkets Артем Деев. – В Гонконге Rusal хорошо знают, скорее всего, у владельцев есть выход на азиатских инвесторов».

Свои финансовые показатели En+ в последние годы не раскрывает, в 2014 г., выручка компании составила $11,9 млрд., чистая прибыль – $2,2 млрд. Стоимость всего холдинга на рынке оценивают в $8–10 млрд. Однако в самой структуре допускают и более низкую оценку – $6–8 млрд (у Rusal есть большой долг, часть своих акций Rusal с дисконтом продал на бирже в Гонконге Михаил Прохоров). Именно долг алюминиевого актива эксперты считают одной из причин вывода холдинга на биржу. Аналогичная попытка уже предпринималась в 2012 г., однако тогда карты спутал европейский долговой кризис и последовавшее за ним снижение цен на алюминий.

За последние пять лет состояние Олега Дерипаски сократилось в восемь раз, по итогам 2016 г. оно оценивается в $2,2 млрд.