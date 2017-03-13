Совокупные банковские активы КНР достигли $33 трлн. Этот же показатель для стран Еврозоны составил $31 трлн, а США и Япония заняли третье и четвертое места с $16 трлн и $7 трлн соответственно.

Бурный рост банковской отрасли в последние годы связан с политикой денежного и фискального стимулирования, проводимой китайским правительством для минимизации последствий глобального кризиса. «Это не повод для радости, а признак неэффективного распределения ресурсов, высоких долговых рисков и чрезмерной зависимости экономики от банковского финансирования», – считает Эсвар Прасад, экономист из Корнеллского университета и бывший куратор китайского направления в МВФ.

В свое время ведущие мировые эксперты приветствовали стимулирующую политику Китая, так как она помогла стабилизировать глобальный рост в момент, когда большинство развитых стран пребывало в глубокой рецессии. Теперь специалисты сходятся во мнении, что она может привести к промышленному перепроизводству и опасному уровню долговой массы.

Недавно китайские власти объявили о планах по переходу от стимулирования к политике регулируемых рисков. Однако конкретных действий пока не последовало. Объем выданных кредитов поставил очередной рекорд в январе. Помимо контроля над ростом заимствований, экономисты указывают на необходимость диверсифицировать финансовую систему Китая. В отличие от развитых стран, КНР слишком часто использует банковские кредиты для финансирования инфраструктурных проектов. Зависимость от банков отчасти вызвана чрезмерным регулированием рынка акций и ценных бумаг. Но смягчение политики уменьшит возможности правящей коммунистической партии контролировать денежные потоки.

«Двойственный подход властей к регулированию финансового рынка – признающих его в качестве необходимого механизма распределения, но не желающих предоставить ему свободу – ведет к росту волатильности и снижает эффективность всей системы», – объясняет Эсвар Прасад.