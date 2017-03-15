Раздать кванты

«Мы находимся на той стадии, когда объектом поиска становятся варианты практического использования», – заявил Скотт Краудер, глава технического подразделения IBM по квантовым вычислениям.
Большинство исследователей сходятся во мнении, что полноценное коммерческое использование квантовых процессов в вычислениях станет возможно не в ближайшие год-два. Однако Microsoft, Google и другие уже сообщили о создании экспериментальных систем, хотя и с очень ограниченными возможностями.
Принцип действия этих машин основан на квантовой суперпозиции – свойстве частиц находиться в двух состояниях одновременно. Новая единица информации – кубит (квантовый бит) – помимо традиционных нулей и единиц, использует третий элемент, соответствующий квантовой суперпозиции. Благодаря этому вычислительная мощность возрастает на много порядков, и теоретически становятся возможны операции, недоступные традиционным компьютерам.
Единственный к настоящему моменту коммерческий квантовый компьютер был сконструирован специалистами канадского стартапа D-Wave. Коммерческим его называют исключительно потому, что несколько экземпляров было куплено Google и NASA для ускорения собственных исследований.
«Привлечение будущих пользователей к тому, чтобы учиться использовать квантовые вычисления и создавать соответствующую программную экосистему, дает IBM преимущество на пути к коммерческому применению», – отмечает Боб Соренсен, аналитик из IDC. По его мнению, первые заказчики будут иметь беспрецедентную возможность определить вектор развития технологии.