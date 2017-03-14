Терка для сыра за миллиард

В случае успеха это станет крупнейшим приобретением британской недвижимости китайскими инвесторами и второй по стоимости сделкой с единичным объектом в Лондоне после продажи HSBC Tower в 2014 г. Кроме того, многие считают это знаковым событием, свидетельствующим о восстановлении рынка недвижимости Великобритании после спада цен в результате Brexit.

225-метровый небоскреб, официально именуемый Leadenhall Building, был сдан в эксплуатацию в 2013 г. и побил все рекорды по спросу на аренду помещений в лондонском Сити. Свое неофициальное название он получил благодаря клиновидной форме, напоминающей терку для сыра.

Сделка готовится в непростой для китайских инвесторов период, когда правительство Китая резко усилило контроль над движением капитала и заблокировало множество трансграничных платежей. Ужесточение политики произошло после того, как валютные резервы страны упали до рекордно низкого уровня – около $3 трлн.

CC Land – девелоперская группа из города Чунцин, расположенного на западе Китая, – известна благодаря реализации нескольких крупных региональных проектов в сфере жилой и коммерческой недвижимости. В январе компания завершила свою первую сделку за пределами материкового Китая, купив в Вест-Энде здание, в котором расположена штаб-квартира Vodafone. По словам представителя CC Land, это приобретение «позволит диверсифицировать инвестиционное портфолио».