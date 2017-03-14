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Терка для сыра за миллиард

Китайская компания CC Land покупает лондонский небоскреб Cheesegrater
14 Марта 2017
Терка для сыра за миллиард

Компания CC Land, принадлежащая китайскому магнату Чунгу Чжуну Киу, близка к заключению сделки по покупке лондонского небоскреба Cheesegrater за 1,02 млрд фунтов стерлингов.

В случае успеха это станет крупнейшим приобретением британской недвижимости китайскими инвесторами и второй по стоимости сделкой с единичным объектом в Лондоне после продажи HSBC Tower в 2014 г. Кроме того, многие считают это знаковым событием, свидетельствующим о восстановлении рынка недвижимости Великобритании после спада цен в результате Brexit.

225-метровый небоскреб, официально именуемый Leadenhall Building, был сдан в эксплуатацию в 2013 г. и побил все рекорды по спросу на аренду помещений в лондонском Сити. Свое неофициальное название он получил благодаря клиновидной форме, напоминающей терку для сыра.

Сделка готовится в непростой для китайских инвесторов период, когда правительство Китая резко усилило контроль над движением капитала и заблокировало множество трансграничных платежей. Ужесточение политики произошло после того, как валютные резервы страны упали до рекордно низкого уровня – около $3 трлн.

CC Land – девелоперская группа из города Чунцин, расположенного на западе Китая, – известна благодаря реализации нескольких крупных региональных проектов в сфере жилой и коммерческой недвижимости. В январе компания завершила свою первую сделку за пределами материкового Китая, купив в Вест-Энде здание, в котором расположена штаб-квартира Vodafone. По словам представителя CC Land, это приобретение «позволит диверсифицировать инвестиционное портфолио».

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