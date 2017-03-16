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Двигательная активность

Инженеры из разных стран стремятся создать более экономичные двигатели
16 Марта 2017
Двигательная активность Олеся Пузанкова

Инженеры из разных стран стремятся создать более экономичные двигатели. 

Так, шведская компания Koenigsegg предлагает автопроизводителям использовать разработанный ими двигатель без распредвала. За подъем и опускание клапанов в нем отвечают специальные актуаторы и электроника. По словам изобретателей, новый мотор позволит на треть увеличить мощность и на столько же уменьшить расход топлива, причем двигатель от Koenigsegg способен потреблять топливо с практически любым октановым числом. Один из главных его минусов – высокая стоимость, что не может быть изменено до старта массового производства.

Ну а компания «Двигатели для авиации» довела до ума исследования, начатые в Уфимском государственном авиационном техуниверситете еще в 1980-е. Силовая установка ДДА-120 представляет собой гибрид бензинового и дизельного моторов для сверхлегких самолетов и вертолетов. Мощность проектируемого двигателя – 120 л.с., заданный межремонтный ресурс – 2000 часов. В России подобные малые двигатели не производятся, от западных аналогов российское изобретение отличает невысокая цена – 300 000–500 000 руб. Разработчики планируют в 2017 г. завершить создание прототипа и начать стендовые испытания.

Наконец, студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана придумали бестопливный космический двигатель. Обычно, чтобы распределить наноспутники, доставленные ракетой-носителем, по орбите, нужны двигательные установки, дорогие и сложные в изготовлении. С новым изобретением, «солнечным парусом», ракета-носитель выбрасывает спутники в космическое пространство, при этом раскрываются 10-метровые пленочные паруса. Благодаря бестопливному модулю наноспутники могут сократить время сообщения о малейших изменениях на поверхности планеты с одних суток до двух часов.

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