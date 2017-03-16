Двигательная активность

Так, шведская компания Koenigsegg предлагает автопроизводителям использовать разработанный ими двигатель без распредвала. За подъем и опускание клапанов в нем отвечают специальные актуаторы и электроника. По словам изобретателей, новый мотор позволит на треть увеличить мощность и на столько же уменьшить расход топлива, причем двигатель от Koenigsegg способен потреблять топливо с практически любым октановым числом. Один из главных его минусов – высокая стоимость, что не может быть изменено до старта массового производства.

Ну а компания «Двигатели для авиации» довела до ума исследования, начатые в Уфимском государственном авиационном техуниверситете еще в 1980-е. Силовая установка ДДА-120 представляет собой гибрид бензинового и дизельного моторов для сверхлегких самолетов и вертолетов. Мощность проектируемого двигателя – 120 л.с., заданный межремонтный ресурс – 2000 часов. В России подобные малые двигатели не производятся, от западных аналогов российское изобретение отличает невысокая цена – 300 000–500 000 руб. Разработчики планируют в 2017 г. завершить создание прототипа и начать стендовые испытания.

Наконец, студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана придумали бестопливный космический двигатель. Обычно, чтобы распределить наноспутники, доставленные ракетой-носителем, по орбите, нужны двигательные установки, дорогие и сложные в изготовлении. С новым изобретением, «солнечным парусом», ракета-носитель выбрасывает спутники в космическое пространство, при этом раскрываются 10-метровые пленочные паруса. Благодаря бестопливному модулю наноспутники могут сократить время сообщения о малейших изменениях на поверхности планеты с одних суток до двух часов.