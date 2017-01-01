Расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) против премьер-министра Дмитрия Медведева не стало и не могло стать поводом для официальных расследований, не привело и не могло привести к отставке главы правительства, однако позволило нам всем узнать об устройстве окружающей нас реальности.