Ничего своего
Расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) против премьер-министра Дмитрия Медведева не стало и не могло стать поводом для официальных расследований, не привело и не могло привести к отставке главы правительства, однако позволило нам всем узнать об устройстве окружающей нас реальности.
Медведев вне подозрений
Власть сделала вид, что не заметила очередное расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального – на этот раз о премьер-министре Дмитрии Медведеве.
Здоровье уже не топ
Крупнейшая в России частная медицинская компания Invitro провела исследование рисков, которым подвергается здоровье представителей топ-менеджмента в России.
Суд да дело
В январе 2017 г. Сбербанк России анонсировал увольнение около 3000 сотрудников-юристов – их предстоит заменить роботу, или программному алгоритму, который разработали для оформления юридических документов (пока речь идет об исках розничным клиентам банка).
Донецкие ананасы
Таких стремительных падений бизнес украинского олигарха Рината Ахметова не знал никогда. Всего за две недели его состояние сократилось почти на $1 млрд – с $4,4 млрд, по данным на 20 февраля текущего года, до $3,5 млрд в начале марта (оценка Bloomberg).
Прощай, пятиэтажная Москва!
Президент Владимир Путин в феврале разрешил снести 25 млн кв. м. панельных домов в Москве, запрещенных ранее к сносу. Это позволит получить новые квартиры 1,6 млн москвичей и увеличит плотность застройки примерно в четыре раза.
Конкуренция и преференции
В государственной корпорации «Ростелеком», крупнейшей телекоммуникационной компании с выручкой почти в 300 млрд руб., в последние две недели произошло несколько очень важных и взаимосвязанных событий.
Как не стать «вшивой блохой»
Белоруссия определенно не выглядит как страна, благоприятная для российского бизнеса и для бизнеса вообще. Более того: если судить по ленте новостей, экономические взаимоотношения между Россией и Белоруссией представляют собой непрекращающуюся серию конфликтов и торговых войн.