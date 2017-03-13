Альфа-банк снизил ставки

Зарплатные клиенты Альфа-банка теперь могут получить кредит по ставке 11,99% годовых на сумму до 2 млн руб. на срок до пяти лет.

На данный момент это самые низкие ставки на рынке кредитов наличными. Для клиентов, не получающих в банке зарплату, АО «Альфа-банк» также улучшил предложение: получить кредит они могут по ставке от 13,99% годовых.

Кредит выдается без залога и поручителей, а также без комиссий и дополнительных платежей. Подать заявку на кредит можно, не выходя из дома, через Интернет, просто заполнив интернет-заявку на сайте банка или позвонив в колл-центр. Решение о выдаче кредита банк сообщает в течение дня, а выбор даты ежемесячного платежа позволит сделать выплату кредита максимально удобной.