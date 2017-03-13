Здоровье уже не топ

В комплексное лабораторное обследование вошли 12 анализов, необходимых для первичной оценки состояния организма и выявления возможных проблем.

В исследовании приняли участие директора по инновациям ведущих российских компаний. Что касается возраста участников, то 12% из них немногим моложе 25 лет, 40% – в возрасте от 25 до 36 лет, 23% – от 37 до 46 лет, 18% – от 47 до 56 лет, оставшимся 7% – от 57 лет и старше,

В результате у большинства пациентов были обнаружены отклонения некоторых лабораторных показателей от референсных значений. Так, среди мужчин топ-менеджеров старше 25 лет не нашлось ни одного полностью здорового человека.

И мужчины, и женщины имеют повышенный уровень холестерина в крови, в особенности в молодом возрасте. По мнению врачей, это связано с тем, что молодые женщины-управленцы мучают себя диетами, а мужчины питаются фастфудом. Свыше 50% руководителей с возрастом попадают в группу риска по диабету II типа.

Ярко выраженые изменения показателей гемоглобина у женщин, особенно в молодом возрасте – 18–25 лет, – подтверждают, что проблемы со здоровьем, скорее всего, вызваны несбалансированным питанием и диетами. (Характерно, что у женщин-руководителей старших возрастов холестерин в норме, что свидетельствует о правильном питании.) Также исследование выявило высокий уровень аллергии у женщин всех возрастов, в особенности 18–25-летних.

При этом все топ-менеджеры слишком заняты, чтобы болеть дома, они часто переносят заболевания на ногах. Ярко выраженное повышение маркеров воспаления выявлено вне зависимости от возраста (29–50% обследованных). Время проведения исследования (декабрь–январь) совпало с широким распространением ОРЗ и ОРВИ, многие пришли в состоянии активной простуды.

Среди явных угроз здоровью топ-менеджеров – проблемы с печенью, вызванные тем, что к 30 годам и мужчины, и женщины на руководящих постах начинают злоупотреблять алкоголем. Причем результаты исседования показали, что в этом плане у женщин ситуация даже хуже, чем у мужчин: если в возрастной категории от 37 до 46 лет показатели токсического воздействия на печень у мужчин и женщин сравнимы, то в возрасте от 47 до 56 лет последствия алкогольной интоксикации у женщин выражены на 5% сильнее.

— По материалам Invitro