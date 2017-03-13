Донецкие ананасы

Таких стремительных падений бизнес украинского олигарха Рината Ахметова не знал никогда. Всего за две недели его состояние сократилось почти на $1 млрд – с $4,4 млрд, по данным на 20 февраля текущего года, до $3,5 млрд в начале марта (оценка Bloomberg).

Как следствие, предприниматель выбыл из рейтинга 500 миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. Между тем он был там единственным представителем Украины. Всего же с 2013 г. его состояние сократилось в несколько раз (с $22,4 млрд) – и основные потери пришлись как раз на постмайданные времена.

Последнее удешевление активов Ахметова эксперты связывают с тем, что на его предприятиях, расположенных на территории ДНР и ЛНР, с 1 марта было введено внешнее управление. Кто-то называет это национализацией, но власти самопровозглашенных республик подчеркивают, что собственники останутся прежними, однако заводы будут платить налоги уже не в бюджет Украины, а в их казну.

«Мы приняли решение, что украинских предприятий больше здесь [в ЛНР] не будет. Я еще в 2014 г. объявлял вектор, куда мы идем. Чтобы прийти к тому, о чем мы мечтали и думали за год, понадобилось два с половиной года. В принципе это не так уж и плохо в нашей ситуации полной блокады и всего остального», – цитирует слова главы ЛНР Игоря Плотницкого ИА «Новороссия». Столь жесткие меры стали ответом на торговую блокаду республик, которую уже более месяца проводят ветераны так называемой АТО.

Но это далеко не единственный удар по бизнесу, который пришлось пережить некогда самому богатому человеку Украины: на днях стало известно, что Ринат Ахметов может лишиться активов и в Крыму.

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал специальное распоряжение о создании единого ГУП «Керченский металлургический завод», куда перейдут крымские предприятия Ахметова – Керченский стрелочный завод и Керченский металлургический комбинат. Согласно распоряжению Совета министров Республики Крым, состоится принудительный выкуп имущества этих предприятий. Министерство промышленности Крыма уже назначило туда временную администрацию, которая начала инвентаризацию имущества и его оценку для последующего выкупа. Пока о цифрах речь не идет, но весьма маловероятно, что эти заводы оценят в ту сумму, которую украинский предприниматель мог бы получить за них, допустим, в 2013 г.

В ответ на «недружественные» действия со стороны самопровозглашенных республик и властей Крыма в Киеве уже предлагают ввести санкции в отношении украинской дочерней компании Сбербанка. Хотя маловероятно, что до этого дойдет, так как российские банки стали одними из основных инвесторов в экономику Украины в прошлом году.

Уступки по импортозамещению

Пока никто не может сказать, даже власти ДНР и ЛНР, в каком направлении будет двигаться развитие предприятий, взятых под внешнее управление. Источники «Ко» утверждают, что бывшие менеджеры Рината Ахметова уже покидают свои кабинеты, выезжая на Украину. Но официального подтверждения этой информации пока нет, нет и понимания, как могут участвовать в управлении предприятиями нынешние собственники, поскольку речь не идет о национализации. Пока руководство самопровозглашенных республик рапортует о том, что совсем скоро будут найдены новые рынки сбыта для продукции местных предприятий, а на отдельных заводах уже начинаются перебои с зарплатами.

На днях, по неподтвержденной информации, был вынужден остановить работу Ясиновский коксохимический комбинат, расположенный в Макеевке. Прекратил свою работу и оператор «Укртелеком», также подконтрольный структурам Рината Ахметова. В Минсвязи ДНР прокомментировали данную ситуацию, ссылаясь на то, что все сотрудники «Укртелекома» сейчас переводятся на работу в новую компанию – «Комтел», которая, по сути, станет государственным оператором ДНР. А все перебои с зарплатами связали с тем, что работников переводят на выплаты из бюджета.

«Безусловно, обсуждение тут (в вопросе новых рынков сбыта. – Прим. «Ко») будет концентрироваться вокруг продукции ведущих донбасских промпредприятий, где с недавнего времени введены временная администрация и внешнее управление; это, в свою очередь, дало окончательно понять, что Донбасс показывает зубы и дает жесткий ответ украинской блокаде, – утверждает аналитик компании «Алор брокер» Кирилл Яковенко. – Введение внешнего управления говорит о том, что предприятия Ахметова, производящие преимущественно высокоэнергетический уголь для украинских ТЭЦ, коксующийся уголь для тех же украинских ГОКов, кокс и сталь, по идее, должны всю свою продукцию теперь отправлять так, как решат новые управляющие, а новые управляющие, разумеется, могут пока решать только в сторону России, так как здесь официально признано существование ДНР и ЛНР, и соответственно предприятия, работающие на территории республик, функционируют легально».

Но с этой точкой зрения готов поспорить заместитель генерального директора ИК «Финам» Ярослав Кабаков: «В первую очередь нужно сказать, что эти компании в какой-то степени будут конкурентами российских производителей, а власти неоднократно заявляли о необходимости поддержки именно отечественной промышленности. Пойдут ли власти на это, пока непонятно».

Не стоит забывать, что налаживание такого сотрудничества может занять годы, за которые многое способно измениться, и потребовать избытка ресурсов, что способно уменьшить конкурентоспособность продукции.

Теперь вопрос в сырье: в принципе Россия может обеспечить поставки всего необходимого – для этого достаточно и транспортных, и военно-оборонительных возможностей. Это наверняка она и сделает. А вот поставки угля на украинские ТЭЦ с Донбасса прекратятся, скорее всего, навсегда, и это вынудит Украину искать новых поставщиков. Учитывая, что в Южной Африке или США покупать уголь дорого и непрактично, то первым претендентом на поставки становится Россия, у которой Украина, несмотря на политическую конфронтацию, не стеснялась закупать уголь и раньше. Так, по итогам 2016 г. Украина закупила 15 млн т угля, где львиная доля – 9,9 млн т – из РФ.

В итоге предприятия Донбасса, у которых теперь развязаны руки, будут из российского сырья делать уголь, гнать его в РФ, а российские поставщики сырья через своих посредников, соответственно по завышенной цене, станут перепродавать этот уголь украинским предприятиям и энергетическим компаниям. Произойдет перераспределение сил на энергетическом рынке Украины с очевидным вредом для ее бюджета.

Антрацит только для Украины

Если предположить, что рынков сбыта для продукции предприятий ДНР и ЛНР в России не найдется, то теоретически можно пускать ее на экспорт в дальнее зарубежье. Но, учитывая сложную политическую обстановку вокруг Донбасса и санкции, мало кто захочет рисковать, покупая товары из непризнанных республик. Тут на вооружение можно взять опыт с «белорусскими» устрицами и ананасами, которые в обход санкций, введенных Россией, шли с «запретных» европейских рынков на наши столы.

«Важно понимать, что экспортировать уголь с Донбасса куда-либо еще, кроме как на Украину, не получится, так как он вряд ли будет востребован потребителями, к тому же, важен статус ДНР и ЛНР в мировом сообществе. Более того, все предприятия Донбасса ориентированы на производство продукции именно для украинских компаний, поэтому куда-то еще на первых порах продать ее будет также тяжело», – отмечает Кирилл Яковенко.

Действительно, добрая половина украинских ТЭС может работать только на антраците, добываемом в Донбассе, и их переоборудование будет очень затратным.

«Возможность экспорта продукции этих предприятий через территорию России пока не ясна. Это может привести к дополнительным санкциям, которые могут быть наложены как на страну в целом, так и на отдельных производителей, кроме того, возможны значительные репутационные риски, что может ухудшить экономическое положение российских предприятий», – добавляет Ярослав Кабаков.

Однако решимость российских властей поддерживать независимость ЛНР и ДНР пока не вызывает сомнений. Украинской стороне нечем заменить большую часть продукции, поступающей из самопровозглашенных республик, так что, видимо, будет происходить реэкспорт, в первую очередь энергетического угля, либо напрямую через Россию, либо дополнительным транзитом через Белоруссию, что еще больше удорожит эту продукцию для украинских потребителей, но в то же время позволит Белоруссии дополнительно заработать. «Последний фактор, кстати, может быть использован Кремлем в переговорах с Лукашенко», – резюмирует Ярослав Кабаков.