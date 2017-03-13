Суд да дело

В январе 2017 г. Сбербанк России анонсировал увольнение около 3000 сотрудников-юристов – их предстоит заменить роботу, или программному алгоритму, который разработали для оформления юридических документов (пока речь идет об исках розничным клиентам банка).

Опасаться за свое будущее стоит не только юристам главного госбанка страны – по оценкам экспертов, вся техническая юридическая работа будет полностью автоматизирована в ближайшие 5–10 лет. Конечно, до полной замены юристов роботами еще далеко, да и вряд ли это в принципе возможно, однако на рынке юридических услуг правила игры неминуемо изменятся. Уже сейчас все чаще появляются новые технологичные проекты, которые раз за разом пробуют доказать, что услуги юристов и адвокатов могут стать доступнее, оперативнее, дешевле.

Робот уходит в бизнес

Робот-юрист для Сбербанка, скорее, удачный пиар-ход, нежели реальная потребность. Безусловно, аналогичные программы существенно ускорят рабочие процессы, однако зачастую именно в крупных корпорациях об эффективности заботятся в последнюю очередь. На российском рынке новые технологичные сервисы больше всего востребованы у малого и среднего бизнеса. Все дело в деньгах: в данном сегменте рынка участники попросту не могут позволить содержание не то что in house-юристов, но зачастую и юристов на аутсорсе, заменяя их технологичными и дешевыми помощниками. Потенциальный объем рынка юридических услуг – 40–60 млрд руб., к тому же, на нем отсутствуют сколь-нибудь крупные игроки.

В итоге на рынке есть место даже сугубо нишевым сервисам: например, российский проект Quels позволяет составить и отправить при помощи робота жалобу на неправомерные действия в рамках распределения госзаказа. Более широкую услугу, юридическую проверку договоров, предлагает сервис EasyLaw, основатель которого Андрей Диденко специализируется по договорному праву. Разработанная с нуля программа (это бот в Telegram) позволяет пользователю закачать в сервис текст договора, затем его анализирует алгоритм, который при помощи машинного обучения и лингвистических утилит распознавания текстов может выявлять слабые места документа (например, находить в нем условия о штрафах за просрочку платежа по договору поставки).

«Мы разработали аналог программы «Консультант плюс», работающий с пользовательским контентом. Наш сервис предназначен для компаний, у которых нет внутреннего юриста и нет возможности обратиться к юристу на аутсорсе. Как правило, это происходит из-за отсутствия денег», – поясняет Андрей Диденко. В итоге предприниматели вычитывают договоры самостоятельно, что может обернуться для них сложностями, например, штрафами при расторжении договора аренды и т.д. Сервис позволяет уменьшить расходы предпринимателей на юридическую экспертизу в 3–5 раз. «Мы частично взяли на себя работу юриста», – утверждает Андрей Диденко. Сначала робот мог анализировать лишь договоры поставки, теперь к ним добавились договоры аренды и подряда. Пока сервис работает в тестовом режиме, и стоимость услуги чисто символическая – 990 руб. в год, за которые можно проверить неограниченное число договоров, – но с расширением ассортимента договоров стоимость сервиса составит 990 руб. в месяц. По оценке Андрея Диденко, в случае с договорной практикой объем рынка составляет 2,4 млрд руб., до конца года сервис намерен увеличить число клиентов до 2500 и занять 0,1% рынка.

«В России более 1,5 млн юристов – рынок большой, его надо автоматизировать. Есть программы «1С», «Гарант» и т.д., но они не автоматизируют работу юристов. На рынке постоянно предпринимаются попытки решить эту проблему, и у кого в итоге получится это сделать, пока не ясно», – говорит бизнес-ангел Александр Румянцев, инвестирующий в сервисы Pravovoz и EasyLaw.

Появление новых технологичных сервисов напрямую связано, в том числе, и с кризисом. Например, рынок покидают компании, которые занимались технической юридической деятельностью, например, регистрацией или ликвидацией бизнеса.

«Уход с рынка обусловлен оптимизацией издержек за счет поставщиков юридических услуг, сегодня вместо обращения в юридическую компанию все чаще нанимают одного собственного юриста», – говорит управляющий партнер юридической компании «Энсо» Алексей Головченко. Однако место компаний, в том числе, занимают и технологичные сервисы, оптимизирующие оказание стандартных юридических услуг за счет IT и искусственного интеллекта.

«Около половины рынка юридических услуг для МСБ – это всего 30 видов услуг, и 80% из них – стандартные, повторяющиеся запросы», – говорит основатель сервиса «Юрбюро» Вера Жукова. Ее компания работает в формате консьерж-сервиса, предлагая под ключ услуги регистрации для ООО и ИП. Так, регистрация смены названия ООО при помощи сервиса Жуковой потребует от предпринимателя лишь 30 минут личного присутствия (процедура, правда, все равно займет семь дней, другое дело, что все сделает за предпринимателя «Юрбюро»). Упростить, а главное, удешевить услугу как раз позволяют машинные алгоритмы, используемые во внутренней работе сервиса (система обошлась в 7 млн руб.), это же обстоятельство делает бизнес масштабируемым. В пул инвесторов «Юрбюро» в 2016 г. вошел Фонд развития интернет-инициатив, вложивший в него 15 млн руб. Средний чек сервиса – 20 000 руб., оборот приближается к 0,5 млн руб. в месяц, и его планируется увеличить в шесть раз. «Мы зарабатываем на том, что нашу услугу оказывает не юрист, дорогой специалист, который «руками» создает документы из раза в раз, а оператор, который стоит намного дешевле; наша система, как гид, проводит его по всему процессу формирования нужного документа. В итоге себестоимость услуги дешевле, скорость выше, ошибок нет, потому что это делает не человек, а система», – объясняет Вера Жукова.

Доступное право

Сделать поиск юриста или адвоката более простым, но при этом надежным и дешевым пробуют при помощи аналогов Uber. Так, летом 2016 г. в России заработал сервис Pravovoz, где истцы размещают запросы на подготовку юридических документов, консультацию и т.д., самостоятельно назначая сумму оплаты, после чего их может взять в работу юрист, зарегистрированный на бирже. Успешно работает сервис Pravoved, позволяющий получить базовую онлайн-консультацию, в том числе бесплатную (трафик на сайте доходит до 5 млн посещений в месяц).

«Онлайн-консультации юристов востребованы сейчас и будут развиваться в будущем, они ценны для клиентов тем, что помогают сориентироваться в ситуации, понять, к кому можно обратиться за решением своей проблемы», – говорит управляющий партнер группы юридических и аудиторских компаний «СБП» Ольга Пономарева.

Найти адвоката для ведения дела в суде, не потратив до решения суда ни копейки, позволит сервис Platforma: истцы размещают здесь свои дела, а адвокаты работают по модели «гонорар успеха», когда оплата происходит лишь в случае победы. Как полагает основатель проекта Ирина Цветкова, новый сервис поможет дойти до суда истцам, не располагающим средствами на оплату адвоката. Последние же получат возможность найти интересное дело и клиента с деньгами, что в условиях кризиса становится все сложнее.

«Покупательная способность населения существенно просела, что в сочетании с низкой правовой культурой вынуждает многих юристов дисконтировать на рынке», – уточняет руководитель юрбюро «Кузьминых и партнеры» Юрий Кузьминых.

«Не исключаю, что крупным юридическим компаниям неинтересно работать по модели «гонорар успеха», но рынок диктует свои условия. Времена, когда истец бегает за адвокатом, уходят», – говорит Ирина Цветкова.

«Сейчас прослеживается тренд на изменение юристами порядка расчетов с клиентами в пользу оплаты услуг по результату. Если в 2010 г. такой формат предлагали лишь немногие компании, то сегодня условия оплаты меняются», – соглашается генеральный директор юридической фирмы «Двитекс» Дмитрий Кигинько.

Истцам попасть в картотеку Platforma довольно непросто – их дела проходят юридическую экспертизу. (Ирина Цветкова возглавляет собственный адвокатский кабинет, ресурсы которого задействуются в рамках проверки.) В том числе анализируется платежеспособность ответчика по делу, проверяется право истца на иск, сроки исковой давности, наконец, определяются примерные сроки разбирательства и объем требуемых инвестиций, которые не должны перекрывать сумму исковых требований. В итоге, хотя с начала работы сервиса интерес к нему проявили около 100 истцов, проверку прошли только шесть (все они размещены в системе). С юристами дела обстоят проще – за два месяца на платформе зарегистрировались более 700 специалистов – не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из других российских регионов.

По оценке Ирины Цветковой, гонорар адвоката может варьироваться от 1% до 30% от суммы исковых требований. За свои услуги платформа удерживает 10% от стоимости судебных расходов.

«Мы работаем два с лишним месяца, и пока сложно говорить о тренде. Сейчас один из адвокатов взялся вести дело на сумму более 100 млн руб., это дело долгое и сложное (речь идет о задолженности муниципального образования перед теплоснабжающей компанией), он готов работать за 1% от суммы иска», – говорит Ирина Цветкова.

Не взлетим, так поплаваем

Помимо поиска адвоката, Platforma предлагает уникальную на российском рынке услугу, а именно: инвестирование в судебные процессы. В данном случае оплату всех издержек берет на себя инвестор (это может быть частное лицо, инвесткомпания, юридическая коллегия) – в обмен на долю от суммы иска (она может быть разной, но в среднем составляет 10–40%). Сервис за размещение иска и «знакомство» инвестора с истцом забирает себе 10% от суммы необходимых вложений.

Формально на Platforma должны появляться лишь крупные коммерческие дела, но здесь будут брать иски и на небольшие суммы. К тому же, в системе планируется размещать социально значимые иски, в том числе коллективные. Например, сейчас отбор прошел иск от ЖК «Аэробус» к управляющей компании «Столица».

«Конечно, инвестиционным фондам будут интересны дела от 10 млн руб. Но мы сможем размещать споры и с меньшим объемом требований, – говорит Ирина Цветкова. – Это то, что нужно в условиях кризиса адвокатам и истцам, а также инвесткомпаниям, это новые ниши для инвестирования».

«Для определенного типа частного инвестора и человека с капиталом, имеющего отношение к юриспруденции, финансирование судебных процессов может быть интересной инвестиционной возможностью», – считает управляющий директор компании BGP Litigation Алексей Нечаев. По его мнению, решение сделать услуги инвестирования в судебные процессы доступными весьма перспективное.

Подобные сервисы активно развиваются за границей, прежде всего в Великобритании и США. Именно во время обучения в магистратуре в Лондоне Цветкова и «подсмотрела» новую для российского рынка модель. Сможет ли она прижиться, если учитывать специфику отечественной юридической системы?

«Российская судебная система отличается непредсказуемостью и зачастую подвержена влиянию неправовых факторов, что затрудняет выстраивание инвестиционной стратегии, основывающейся на прогнозировании исхода судебных процессов», – отмечает руководитель юридической компании «Берлин и партнеры» Евгений Берлин.

«В налоговых спорах исход дела в суде зачастую решает не закон и не доказательства сторон, а политика государственной машины по наполнению бюджета», – соглашается Ольга Пономарева.

Кроме того, не исключает Евгений Берлин, предприимчивые истцы и ответчики могут имитировать привлекательные судебные процессы с целью получить финансирование, а после вынесения решения об отказе в иске оставлять полученные средства себе. На то, что новый сервис не повысит уровень коррумпированности судов, надеется и Ольга Пономарева. Может снизить прибыльность проекта и слишком строгий отбор дел.

К тому же, в принципе под вопросом целесообразность размещения иска в системе – судебные расходы в России не так уж и высоки.

«Наша судебная система не готова к активному развитию подобных инструментов: в стране слабо развито досудебное разрешение споров, а над сторонами не довлеет бремя судебных расходов. Размеры госпошлин крайне низкие, как и присуждаемые суммы судебных расходов», – уточняет партнер юридической компании «Наука права» Алексей Диденко.

По его словам, все это не позволит в ближайшей перспективе новому инструменту бурно развиваться – по крайней мере, при подаче групповых потребительских и корпоративных исков – ввиду неоднозначности инвестиций.

«Трудно представить истца, предъявляющего обоснованные требования на значительную сумму, но не имеющего возможности оплатить работу судебного представителя и весьма умеренные пошлины», – соглашается Евгений Берлин.

Не говоря уже о том, что рискуют и сами инвесторы, прежде всего непрофильные, которые, принимая решение, должны довериться лишь юридической экспертизе Platforma. В случае проигрыша в суде все инвестиции, естественно, будут потеряны, как и надежда на гонорар.

LegalTech по-русски

Несмотря на регулярное появление новых юридических стартапов, большинству из них так и не удается не то чтобы взлететь, но зачастую даже продержаться на рынке сколь-нибудь долго. Так, фактически не работает сервис LegalSpace по поиску юристов, перестал функционировать стартап EasyLaw (предлагал пользователям шаблоны документов), проект «Юрбюро» пережил несколько трансформаций – основатели не могли найти модель монетизации. Зарабатывать он стал лишь на модели консьерж-сервиса (что само по себе крайне распространенная на рынке услуга), а вот самостоятельно оформлять документы с помощью «Юрбюро» клиенты не хотели, как и платить за такую опцию (у стартапа было 20 заказов в месяц со средним чеком в 1450 руб.). По-настоящему же востребованный LegalTech у нас зачастую выглядит весьма экзотично. Так, широко известно о жеребьевке, которую проводят адвокаты, разыгрывая возможность посещения своих подзащитных в следственном изоляторе «Лефортово». Также в WhatsApp есть группа «Лефортово-чат», где можно поменяться местом в очереди, но продавать свое место строго запрещено.

«Использование высоких технологий в юридическом сопровождении бизнеса – это пока еще зарождающийся тренд, в России он носит эпизодический характер и широкое распространение получит лишь в отдаленном времени», – полагает партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Елена Якушева.

«На рынке есть тенденция на автоматизацию юридической работы и снижение ее себестоимости в областях, не требующих труда высококвалифицированного специалиста. Но по-настоящему никто не смог монетизировать проекты LegalTech – потребители не готовы платить за услуги роботов, ощущается некоторое недоверие с их стороны», – согласен генеральный директор правовой компании LawArt Алексей Борцов.

Отсутствие ажиотажа вокруг роботизированных сервисов вызвано переизбытком на рынке юристов и доступностью их услуг. «Если не брать в расчет действительно классных и дорогих корпоративных специалистов, то Россия «завалена» людьми с юридическим образованием, все они могут составить базовые версии договоров и подсказать, как решается та или иная задача», – объясняет директор фонда Futur Capital VC Алексей Поспехов.

В России технологии всегда внедряются с запозданием, уточняет управляющий партнер компании «Холдсвей» Константин Семенко, это связано с недоверием ко всему новому, подозрением ко всему западному, а также с тем, что судьи до сих пор требуют бумажные документы и чаще верят им, а не электронным данным.

Низкий уровень проникновения, а зачастую и уровень самих технологичных сервисов для оказания юридических услуг в итоге лишь укрепляют веру пользователей в неэффективность инноваций в юриспруденции.

«Пока в России, используя юридические uber-сервисы, клиент получает кота в мешке», – отмечает управляющий группы компаний «Гордейчик и партнеры» Алексей Гордейчик.

Хотя в будущем, и это признают все, рынок неминуемо ждет «уберизация». «Останется лишь небольшое количество юридических фирм, обслуживающих крупных клиентов, – юридические бутики. Тарификация в подавляющем большинстве случаев придет к фиксированной цене за определенный объем услуг, – полагает учредитель компании «Современные юридические решения» Николай Тюрников. – Значительную долю рынка закономерно займут юридические агрегаторы и маркетплейсы, супермаркеты типовых юридических решений с невысокой ценой, дистанционное оказание юридических услуг, а таже искусственный интеллект и экспертные системы».