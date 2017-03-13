Медведев вне подозрений

Назвав факты коррупции басней, которую комментировать бессмысленно, нам в очередной раз продемонстрировали, что термин «правовое государство» – это не про Россию.

Понятно, что большая часть общества никак не реагирует на шокирующие факты расследования: все давно смирились с мыслью, что чиновники – воры, а потому узнавать об этом в очередной раз неинтересно (подробнее см. "Ничего своего"). Тем более, не все доверяют Алексею Навальному – оппозиционеру и осужденному. Многие трактуют это расследование как предвыборную борьбу Навального за власть. И это резко снижает ценность информации. Ведь вспомним: то, что еще вчера для нас было нерушимыми догмами, сегодня превратилось в пыль. Сколько было сказано о бывшем министре обороны Анатолии Сердюкове или об экс-министре юстиции, а ныне генпрокуроре РФ Юрии Чайке – и ничего: и Сердюков, и Чайка по-прежнему представляют нашу власть, и никаких последствий для них не было. Все они оказались неподсудными. Никто ничего даже не стал доказывать. Почему?

Сословная система и избирательное правосудие, которые есть сегодня в России, очень напоминают средневековые порядки. Государственные должности передаются по наследству. Дети чиновников занимают высшие посты в крупнейших госкорпорациях (о том, что делает сын Сергея Кириенко в «Ростелекоме», подробнее см. "Конкуренция и преференции"). И нам сверху внушают, что это нормально, таков нынче порядок вещей. И главное, что это уже не вызывает шквала критики и осуждений, митингов и пикетов – люди смирились с неизбежным. Да, конечно, ведь жена Цезаря должна оставаться вне подозрений.