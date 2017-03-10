«Трансаэро» больше не взлетит

Верховный суд России отказался пересмотреть дело о лишении сертификата эксплуатанта авиакомпании «Трансаэро», занимавшей до осени 2015 г. второе место по пассажиропотоку в России, а сейчас проходящей процедуру банкротства.

Суд не нашел «подтверждений существенному нарушению норм права» и оставил в силе решения нижестоящих инстанций, которые признали законным приказ Росавиации об аннулировании сертификата эксплуатанта.

Регулятор вынес такое решение после внеплановой проверки, результатом которой стал вердикт, что «Трансаэро» больше не может самостоятельно обслуживать и погашать задолженность более чем в 260 млрд руб. Кроме того, проверяющие посчитали, что авиакомпания также не соблюдала общие сертификационные требования и нарушила права потребителей.

«Трансаэро» пыталась оспорить это решение Росавиации, но суды не соглашались с доводами авиакомпании.

Верховный суд посчитал доказанными все три довода Росавиации для аннулирования сертификата: несоблюдение перевозчиком общих сертификационных правил, нарушение прав потребителей (отмена более 300 рейсов) и ухудшение финансово-экономических показателей.

«Трансаэро» в свою очередь подала иск о банкротстве туропреатора «Натали Турс», ранее арбитражный суд Москвы постановил взыскать с туроператора $5,6 млн основного долга и $220 тыс. процентов по долгу.