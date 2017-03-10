Следственный комитет ищет экс-главу «Северстали»

Как сообщают в Следственном комитете по Республике Коми экс-глава «Северстали» Вадим Ларин заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Ларин, а также бывший гендиректор «дочки» «Северстали», компании «Воркутауголь» Вадим Шаблаков обвиняются в даче взятки надзорным органам в ходе проверок на шахтах «Воркутауголь». Оба они несколько месяцев назад покинули компанию по собственному желанию и местонахождение их следователям неизвестно.

По версии следствия, деньги передавались руководителя Печорского управления Ростехнадзора Александру Гончаренко, начальнику Воркутинского отдела государственной инспекции труда в Коми Петру Гильцу (покончил с собой в СИЗО) и командиру Военизированной горноспасательной части Леониду Лобкову. В деле фигурирует сумма - 2,7 млн руб.

впоследствии на одной из шахт произошла авария, унесшая жизни 36 горняков. «Северсталь» выплатила $2 млн семьям погибших и пострадавших.