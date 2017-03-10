Глава Glencore войдет в Совет директоров "Роснефти"

Кандидатами для избрания в совет директоров НК «Роснефть» стали главный исполнительный директор компании Glencore Айван Глазенберг и президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди.

Иностранные компании стали акционерами «Роснефти» в 2016 г. после приватизации 19,5% акций.

Айван Глазенберг и Файзал Алсуваиди были выдвинуты на годовом собрании акционеров госкомпании. Всего в состав совета директоров «Роснефти» входит 9 человек, кандидатов на сегодняшний день — 11.

Семь кандидатов выдвинуты правительством России. Среди них: предправления Газпромбанка Андрей Акимов, помощник президента РФ Андрей Белоусов, управляющий директор компании Nord Stream AG Артур Маттиас Варниг, профессор кафедры НИУ ВШЭ Олег Вьюгин, министр энергетики РФ Александр Новак, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и экс-казначей компании ExxonMobil Дональд Хамфриз. Сейчас все они действующие члены Совета директоров. Все кандидаты входят в действующий состав совета директоров компании.

Еще один акционер «Роснефти» - BP (владеет 19,75% акций) выдвинул в совет директоров действующих членов: президента BP Роберта Дадли и президента по региону Бразилия, Уругвай, Венесуэла и Колумбия Гильермо Кинтеро.