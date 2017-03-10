Создан Российско-турецкий инвестиционный фонд

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о создании Российско-турецкого инвестиционного фонда объемом до $1 млрд совместно с недавно учрежденным Суверенным фондом Турции.

Инвестиции составят по $500 млн. Одним из первых проектов станет совметное - по $200 млн - финансирование инфраструктурных и строительных объектов в России.

Об этом, по словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, достигнуто соглашение с турецкой компанией «Ренессанс». Ранее он сообщал, что первые сделки из совместного инвестфонда РФ и Турции будут профинансированы в первом квартале 2017 года, тогда речь шла о проектах в сфере АПК.

По информации Bloomberg, в России по сравнению с рынками Европы, Ближнего Востока и Африки лушая возвратность инвестиций, и это не может не привлекать иностранных инвесторов. Однако ряд экспертов полагают, что обещания вложить сотни миллионов долларов в экономику России со стороны Стамбула делаются по политическим причинам - для укрепления межгосударственной дружбы, разбитой после того, как турецкие ВВС сбили российский истребитель.