Nissan в ожидании спроса встает на паузу

Японский автопроизводитель Nissan приостановил выпуск седана гольф-класса Sentra на заводе «Lada Ижевск». По информации «Ведомостей», в январе завод не произвел ни одного автомобиля.

Это связано с тем, что склады дилеров обеспечили продажи Sentra «на несколько месяцев вперед». Возобновление производства Nissan Sentra будет зависеть от спроса в 2017 году.

Седан Nissan Sentra стал первой моделью альянса Renault-Nissan ижевской сборки: его производство стартовало в августе 2014 г. В марте 2015 г. здесь же запустили производство хэтчбека Nissan Tiida, однако через несколько месяцев проект был остановлен на неопределенный срок из-за резкого обвала российского авторынка, особенно C-сегмента.

Автомобили концерна собираются также на других российских заводах, но и там Nissan снимает модели с производства. Так, в 2015 г. перестали производить седан бизнес-класса Teana в Санкт-Петербурге. Официальной причиной было желание освободить мощности под выпуск кроссовера Qashqai. Тем не менее производство других автомобилей Nissan на заводах в Санкт-Петербурге, в Москве и на «АвтоВАЗе» в Тольятти продолжается.

В Ижевске сейчас выпускаются Lada Vesta и Lada Granta. По информации «автоВАЗа», перенос производства Nissan из Ижевска в Тольятти не рассматривается.