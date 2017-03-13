Скорость доступа к запрещенным сайтам ограничит суд

По инициативе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Роскомнадзора уже весной могут быть внесены поправки в закон, позволяющие по решению суда замедлять доступ к сайтам — нарушителям российского законодательства, сообщают "Ведомости".

Мера должна стать противодействием нежеланию многих иностранных интернет-компании исполнять решения российских судов, объясняя это тем, что они работают по законам стран, в которых зарегистрированы. Однако касаться поправки будут не только "иностранцев".

Поводом могло стать судебное разбирательство ФАС с американской компанией Google. Тогда, напомним, регулятор, по заявлению «Яндекса», обвинил Google в ведении антиконкурентной борьбы и выписал американской корпорации штраф на 438 млн руб., который она отказалась выплачивать.

Впрочем, дело не только в данном разбирательстве. Например, Facebook и Twitter отказывались удалять противоправный контент по решениям судов, Роскомнадзор добился вечной блокировки в России социальной сети LinkedIn — суд признал ее нарушителем закона о персональных данных, но компания отказалась устранять нарушения.

Как отмечает собеседник «Ведомостей», закрывать доступ к крупным интернет-ресурсам нецелесообразно, особенно в предвыборный период, поэтому было решено прибегнуть к такой мере, как понижение скорости доступа. При этом технически реализовать ее гораздо сложнее, чем блокировку, особенно операторов фиксированной связи, у которых огромная децентрализованная сеть