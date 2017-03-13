В России создают русский аналог Alibaba

Как заявил замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев, МЭР и Сбербанк приступят к созданию площадки для содействия интернет-торговле предприятий малого и среднего бизнеса в мае-июне.

Сейчас ведомство ждет законченный проект Российского экспортного центра, который должен быть рассмотрен на президиуме совета при президенте. По его словам, проект будет соответствовать конструкции внутренней электронной торговли, ориентирующейся на платформу Сбербанка. В частности будет создан «кабинет малого предпринимателя», который можно будет «состыковать» со другими сервисами Российского экспортного сервиса.

РЭЦ, в свою очередь, сосредоточится на предоставлении услуг для российских экспортеров, например, электронном сервисе для таможенных опреаций и размещения продукции на внешних торговых площадках.

«То, что делает Российский экспортный центр, будет пригодно к подключению к любой платформе, чтобы у малого предприятия была возможность и внутри торговать, и на экспорт», - подчеркивает Фомичев. При этом само министерство будет вовлекать в проект представителей малого и среднего бизнеса в регионах.