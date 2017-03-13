«ПИК» уходит с Лондонской фондовой биржи

Совет директоров ГК «ПИК» принял новую стратегию работы на рынках капитала, нацеленную на максимизацию акционерной стоимости и улучшение условий финансирования компании. Первым этапом станет уход с LSE.

«С целью обеспечения прав и интересов владельцев ГДР в условиях низкого уровня ликвидности депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже, а также руководствуясь лучшими принципами корпоративного управления и справедливого отношения к держателям ГДР, компания предлагает им возможность продать принадлежащие им ГДР ПИК по цене $5,101 за ГДР», - говорится в сообщении компании.

Цена выкупа предполагает премию в 13% к средневзвешенной цене ГДР за предыдущие 3 месяца и премию в 3% к цене закрытия торгов на Лондонской фондовой бирже 10 марта 2017 года. Компания готова выкупить до 49 млн 990 тыс. 198 ГДР. Таким образом, она потратит на оферту до $255 млн.

Застройщик, основным акционером которого является экс-сенатор Сергей Гордеев, начал консолидацию находящихся в свободном обращении акций компании на Московской бирже. Изменения во много вызваны тем, что в конце 2016 года «ПИК» приобрел застройщика «Мортон» у Александра Ручьева и других акционеров.