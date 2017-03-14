Киберпреступники тратят на атаки до $50 000

Стоимость услуг по подготовке к кибератакам на банки и их клиентов могут составлять на черном рынке до $50 тыс., считает заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России (ЦБ) Артем Сычев.

«От $15 тыс. до $20 тыс. стоит модификация вредоносного кода, от $1 тыс. до $15 тыс. - аренда бот-сети и от $10 до $15 тыс. - подготовка и проведение спам-рассылок и DDoS атак», - сообщил он на форуме Vestifinance в столице. При этом заливщик получает 20% дохода, картовод - 5-8%, дроппер - 20-40%, а координатор - 30%.

«Расценки» приведены по хищению небольших сумм. Разработчики вредоносных технологий, в свою очередь, стали концентрироваться на технической стороне кибератак: тестируя финансовые технологии, находят в них уязвимости, разрабатывают способ хищения и, опробовав его на конкретных банках, продают на «черном рынке».

В ближайшие 3 года ЦБ ожидает повышение активности киберпреступников в финансовой сфере. Около полугода мошенники будут искать уязвимости в информационных технологиях, затем приступят к созданию опытного образца, тестированию созданных технологий и коммерциализации результатов разработок.

«От кибератак в первую очередь страдают малый и средний бизнес. Эта сфера вообще практически не защищена. Небольшие организации считают, что не интересны хакерам. Угрозу они чувствуют и осознают только после первой серьезной атаки, которая приостановила бизнес», - говорит руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц.